Вкуснейшие тушеные кабачки

Это блюдо подойдет для диетического питания. А также придется по вкусу людям, придерживающимся вегетарианства. Кабачки получаются очень вкусные и нежные. Готовятся быстро и так просто, что справится даже ребенок.

Необходимые продукты

4 кабачка

1 помидор

1 лук

2 зубчика чеснока

4 столовые ложки оливкового масла

1 чайная ложка томатной пасты

50 миллилитров воды

соль, перец по вкусу

Начинаем приготовление

Помидор очищаем от кожуры и нарезаем небольшими кусочками. Лук чистим и нарезаем соломкой.У кабачков отрезаем хвостики и нарезаем произвольными кусочками. Измельчаем очищенный чеснок. В глубокий сотейник кладем лук, кабачки и помидоры. Сверху высыпаем чеснок, добавляем соль, перец и оливковое масло. Томатную пасту разводим в воде и вливаем к овощам. Все накрываем крышкой и ставим на плиту. Готовим на среднем огне 15 минут.

Приятного аппетита!