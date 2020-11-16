Вкуснейшие тушеные кабачки

Это блюдо подойдет для диетического питания. А также придется по вкусу людям, придерживающимся вегетарианства. Кабачки получаются очень вкусные и нежные. Готовятся быстро и так просто, что справится даже ребенок.
Необходимые продукты
- 4 кабачка
- 1 помидор
- 1 лук
- 2 зубчика чеснока
- 4 столовые ложки оливкового масла
- 1 чайная ложка томатной пасты
- 50 миллилитров воды
- соль, перец по вкусу
Начинаем приготовление
- Помидор очищаем от кожуры и нарезаем небольшими кусочками.
- Лук чистим и нарезаем соломкой.У кабачков отрезаем хвостики и нарезаем произвольными кусочками.
- Измельчаем очищенный чеснок.
- В глубокий сотейник кладем лук, кабачки и помидоры. Сверху высыпаем чеснок, добавляем соль, перец и оливковое масло.
- Томатную пасту разводим в воде и вливаем к овощам.
- Все накрываем крышкой и ставим на плиту. Готовим на среднем огне 15 минут.
Приятного аппетита!
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