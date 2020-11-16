Четыре вкуса

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Вкуснейшие тушеные кабачки

Это блюдо подойдет для диетического питания. А также придется по вкусу людям, придерживающимся вегетарианства. Кабачки получаются очень вкусные и нежные. Готовятся быстро и так просто, что справится даже ребенок.

Необходимые продукты

  • 4 кабачка
  • 1 помидор
  • 1 лук
  • 2 зубчика чеснока
  • 4 столовые ложки оливкового масла
  • 1 чайная ложка томатной пасты
  • 50 миллилитров воды
  • соль, перец по вкусу

Начинаем приготовление

  1. Помидор очищаем от кожуры и нарезаем небольшими кусочками.
  2. Лук чистим и нарезаем соломкой.У кабачков отрезаем хвостики и нарезаем произвольными кусочками.
  3. Измельчаем очищенный чеснок.
  4. В глубокий сотейник кладем лук, кабачки и помидоры. Сверху высыпаем чеснок, добавляем соль, перец и оливковое масло.
  5. Томатную пасту разводим в воде и вливаем к овощам.
  6. Все накрываем крышкой и ставим на плиту. Готовим на среднем огне 15 минут.

Вкуснейшие тушеные кабачки

Приятного аппетита!

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