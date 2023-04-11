Как в детстве: рецепт вкусных трубочек с белковым кремом

Ингредиенты
для теста:
мука - +/-350 гр.
соль - 1/2 ч.л.
сливочное масло холодное - 200 гр.
яйцо - 1 шт.
уксус 6-9% - 1 ст.л. (или лимонную кислоту)
ледяная вода - 100 мл.
для крема:
яичные белки - 2 шт. (60 гр. )
сахар - 120 гр.
вода - 40 мл.
соль - 1/3 ч.л.
ванильный сахар - 1 ч.л.
лимонный сок - 1 ч.л. по желанию
для смазки:
желток - 1-2 шт.
вода - 1 ст.л.
Рецепт приготовления
Приготовим тесто.
В миску просеиваем муку.
Достаём масло из морозилки и натираем вместе с мукой на крупной терке.
Масло перемешиваем с мукой в неоднородную крошку.
В стакан разбиваем яйцо, добавляем соль, уксус (лимонную кислоту) и ледяную воду.
Всё хорошо перемешиваем.
Делаем в мучной крошке небольшое углубление, постепенно вливаем яичную смесь и смешиваем с крошкой.
Тесто не нужно месить, а собираем в комок.
Тесто убираем в целлофановый пакет, придаем прямоугольную форму, так удобнее потом его использовать.
Убираем тесто в холодильник часа на 2-3 часа.
Рабочую поверхность присыпать мукой.
Тесто раскатать в прямоугольный пласт, толщиной около 3 мм.
Края обрезать, затем нарезать полоски шириной 2,5 см.
Каждую полоску теста нужно накрутить на металлический конус, начиная от широкого края обматывая по спирали с небольшим нахлёстом.
Если у вас нет металлических конусов можно их сделать самостоятельно, только заранее, из пергаментной бумаги и фольги. Сложить квадратный лист пергамента в треугольник, а затем скрутить в кулёк, обрезать лишнее и закрепить край, сверху обернуть фольгой.
Противень застелить пергаментной бумагой.
Заготовки трубочек свободно разложить по противню, на расстоянии друг от друга 4-5 см, швом вниз.
Затем смазать трубочки желтком ( смешать желток с 1 ст. л. воды)
Выпекать в заранее разогретой духовке при температуре 200-220 градусов 15-20 минут до румяного цвета.
Готовые трубочки вынуть из духовки, остудить, затем убрать металлические конусы.
Приготовим крем.
Взбейте белок с солью и ванильным сахаром на максимальной скорости до пышной массы.
В сотейник отправляем воду и сахар.
Ставим сотейник на средний огонь, чтобы весь сахар растворился, доводим до кипения.
С момента закипания варим 5-6 минут.
Температура сиропа должна быть 110-118 градусов.
Если у вас нет кухонного термометра, то капните каплю сахарного сиропа в холодную воду.
Если из этой капли можно скатать мягкий шарик, то сироп готов, если нет, то варите еще.
Снова взбиваем взбитые белки на небольшой скорости и не переставая взбивать тонкой струйкой вливаем весь горячий сироп.
Продолжаем взбивать еще 4-5 минут, практически до полного остывания.
За это время крем станет пышный, блестящий и устойчивый, хорошо держит форму.
Переложить крем в кондитерский мешок с насадкой закрытая звезда, диаметром 8-10 мм., наполнить остывшие трубочки кремом.
Трубочки с белковым заварным кремом готовы!
Кушать подано!
Свежие комментарии