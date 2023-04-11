Как в детстве: рецепт вкусных трубочек с белковым кремом

для теста:

мука - +/-350 гр.

соль - 1/2 ч.л.

сливочное масло холодное - 200 гр.

яйцо - 1 шт.

уксус 6-9% - 1 ст.л. (или лимонную кислоту)

ледяная вода - 100 мл.

для крема:

яичные белки - 2 шт. (60 гр. )

сахар - 120 гр.

вода - 40 мл.

соль - 1/3 ч.л.

ванильный сахар - 1 ч.л.

лимонный сок - 1 ч.л. по желанию

для смазки:

желток - 1-2 шт.

вода - 1 ст.л.

Приготовим тесто.

В миску просеиваем муку.

Достаём масло из морозилки и натираем вместе с мукой на крупной терке.

Масло перемешиваем с мукой в неоднородную крошку.

В стакан разбиваем яйцо, добавляем соль, уксус (лимонную кислоту) и ледяную воду.

Всё хорошо перемешиваем.

Делаем в мучной крошке небольшое углубление, постепенно вливаем яичную смесь и смешиваем с крошкой.

Тесто не нужно месить, а собираем в комок.

Тесто убираем в целлофановый пакет, придаем прямоугольную форму, так удобнее потом его использовать.

Убираем тесто в холодильник часа на 2-3 часа.

Рабочую поверхность присыпать мукой.

Тесто раскатать в прямоугольный пласт, толщиной около 3 мм.

Края обрезать, затем нарезать полоски шириной 2,5 см.

Каждую полоску теста нужно накрутить на металлический конус, начиная от широкого края обматывая по спирали с небольшим нахлёстом.

Если у вас нет металлических конусов можно их сделать самостоятельно, только заранее, из пергаментной бумаги и фольги. Сложить квадратный лист пергамента в треугольник, а затем скрутить в кулёк, обрезать лишнее и закрепить край, сверху обернуть фольгой.

Противень застелить пергаментной бумагой.

Заготовки трубочек свободно разложить по противню, на расстоянии друг от друга 4-5 см, швом вниз.

Затем смазать трубочки желтком ( смешать желток с 1 ст. л. воды)

Выпекать в заранее разогретой духовке при температуре 200-220 градусов 15-20 минут до румяного цвета.

Готовые трубочки вынуть из духовки, остудить, затем убрать металлические конусы.

Приготовим крем.

Взбейте белок с солью и ванильным сахаром на максимальной скорости до пышной массы.

В сотейник отправляем воду и сахар.

Ставим сотейник на средний огонь, чтобы весь сахар растворился, доводим до кипения.

С момента закипания варим 5-6 минут.

Температура сиропа должна быть 110-118 градусов.

Если у вас нет кухонного термометра, то капните каплю сахарного сиропа в холодную воду.

Если из этой капли можно скатать мягкий шарик, то сироп готов, если нет, то варите еще.

Снова взбиваем взбитые белки на небольшой скорости и не переставая взбивать тонкой струйкой вливаем весь горячий сироп.

Продолжаем взбивать еще 4-5 минут, практически до полного остывания.

За это время крем станет пышный, блестящий и устойчивый, хорошо держит форму.

Переложить крем в кондитерский мешок с насадкой закрытая звезда, диаметром 8-10 мм., наполнить остывшие трубочки кремом.

Трубочки с белковым заварным кремом готовы!

Кушать подано!