Рецепт вкусных пирожных из мусса

Готовим клубничное желе.

Желатин залить водой и оставить на 20 минут.

В сотейник поместить клубнику и сахар. Поставить на средний огонь и довести до кипения. Снять с огня, дать минут 10 остыть и добавить разбухший желатин, хорошо перемешать до полного растворения желатина. Разлить желе по формам диаметром 4 см. Убрать желе в морозилку на 30 минут.

Готовим бисквит.

Яйца взбить с сахаром и ванильной пастой до мягких пиков. Постепенно ввести просеянную муку с кукурузным крахмалом. Аккуратно перемешать лопаткой снизу вверх до однородной массы. Добавить растопленное сливочное масло и ещё раз перемешать.

Тонким слоем вылить тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой, или разлить тонким слоем по формам. Отправить в духовку, разогретую до 170 °С, нагрев верх-низ и выпекать 9-15 минут.

Готовый корж вынуть из духовки и дать остыть. Когда бисквит остыл, вырезать 6 кругов диаметром 6,5 см, или извлечь из форм (если выпекали в формах).

Готовим мусс.

Желатин залить водой и оставить на 20 минут.

В сотейник помесить желток, сахар и ванильную пасту. Перемешать до однородности. Влить горячее молоко, постоянно помешивая. Поставить сотейник на средний огонь, прогреть до температуры 80-82 градуса, постоянно перемешивая. Снять с огня. Добавить белый шоколад. Перемешать до растворения шоколада. Добавить разбухший желатин. Пробить всё погружным блендером. Добавить крем-сыр и ещё раз пробить блендером до гладкости. Даём этой массе остыть до комнатной температуры. Затем холодные сливки взбить до мягких пиков. Добавить их к основной массе и перемешать лопаткой до однородности. Мусс готов.

Собираем пирожные.

Достать из холодильника застывшее клубничное желе. Вынуть желе из форм.

Ячейки формы для пирожных заполнить муссом наполовину (Я использую форму "полусфера" диаметром 7 см), затем в середину выложить клубничное желе. Сверху долить мусс почти до верха ячейки и выложить кружки бисквита, слегка вдавить в мусс. Убрать в морозильную камеру на 3-4 часа (я убираю на ночь).

Готовим зеркальную глазурь.

Желатин залить водой и оставить на 20 минут.

В сотейник поместить сахар, воду и сгущённое молоко. Довести до кипения. Снять с огня, подождать 5 минут. Добавить желатин и хорошо перемешать до полного растворения. Горячую массу влить к белому шоколаду и оставить на 5 минут. Затем добавить пищевой краситель и взбить погружным блендером. Процедить глазурь через сито и накрыть пищевой пленкой в контакт. Убрать в холодильник на ночь.

Покрываем пирожные глазурью.

Утром достать глазурь из холодильника. Убрать плёнку и растопить глазурь на водяной бане, или в микроволновке. Хорошо перемешать. Сильно глазурь не нагревайте, рабочая температура глазури 35-36 градусов.

На противень или большую плоскую тарелку положить решетку. Достать пирожные из морозильной камеры. Вынуть из силиконовой формы и выложить на решетку. Каждое пирожное равномерно полить глазурью. Оставить пирожные на решетке на несколько минут, чтоб излишки глазури стекли.

Когда излишки глазури стекут, снять пирожные лопаткой, аккуратно поддевая под низ. С каждого пирожного будут стекать нити глазури, чтоб от них избавиться проводите пирожное по решетке круговыми движениями. Низ пирожных можно присыпать молотыми орешками, или кокосовой стружкой. Переложить пирожные на тарелку или на специальные картонные подложки. Убрать в холодильник на 3 часа, чтоб пирожные полностью разморозились.

Кушать подано!