Шарлотка с ананасом

Ингредиенты

диаметр формы - 22 см

мука - 150 г.

Яйцо - 4 шт.

молоко - 50 мл.

сахар - 125 г.

разрыхлитель - 10 г.

масло для смазки формы

Сахар для посыпки формы

ананас - 200 г.

Пошаговый рецепт приготовления

Мы отправляем яйца и сахар в глубокую миску. Перемешивайте, пока сахар не растворится. Влить молоко, всыпать просеянную муку и разрыхлитель.

Замесите тесто, используя венчик. Половину ананаса нарезать пластинами, другую половину - кубиками.

Добавить нарезанное кубиками тесто и перемешать лопаткой. Выстелить форму для запекания пергаментной бумагой, тщательно смазать сливочным маслом и посыпать сахаром.

На дно выложить большие тарелки ананаса, сверху залить тестом и отправить в разогретую до 180 градусов духовку, нагревая верх-низ 35-45 минут. Затем удалите торт из духовки, дайте ему немного остыть, удалите с пресс-формы и подайте.