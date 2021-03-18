Шарлотка с ананасом

Ингредиенты
диаметр формы - 22 см
мука - 150 г.
Яйцо - 4 шт.
молоко - 50 мл.
сахар - 125 г.
разрыхлитель - 10 г.
масло для смазки формы
Сахар для посыпки формы
ананас - 200 г.
Пошаговый рецепт приготовления
Мы отправляем яйца и сахар в глубокую миску. Перемешивайте, пока сахар не растворится. Влить молоко, всыпать просеянную муку и разрыхлитель.
Замесите тесто, используя венчик. Половину ананаса нарезать пластинами, другую половину - кубиками.
Добавить нарезанное кубиками тесто и перемешать лопаткой. Выстелить форму для запекания пергаментной бумагой, тщательно смазать сливочным маслом и посыпать сахаром.
На дно выложить большие тарелки ананаса, сверху залить тестом и отправить в разогретую до 180 градусов духовку, нагревая верх-низ 35-45 минут. Затем удалите торт из духовки, дайте ему немного остыть, удалите с пресс-формы и подайте.
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