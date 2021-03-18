Четыре вкуса

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Шарлотка с ананасом

Фото к рецепту: Шарлотка с ананасом

Ингредиенты 

диаметр формы - 22 см 
мука - 150 г. 
Яйцо - 4 шт. 
молоко - 50 мл. 
сахар - 125 г. 
разрыхлитель - 10 г. 
масло для смазки формы 
Сахар для посыпки формы
ананас - 200 г. 

Пошаговый рецепт приготовления 

Мы отправляем яйца и сахар в глубокую миску. Перемешивайте, пока сахар не растворится. Влить молоко, всыпать просеянную муку и разрыхлитель.
Замесите тесто, используя венчик. Половину ананаса нарезать пластинами, другую половину - кубиками.

Добавить нарезанное кубиками тесто и перемешать лопаткой. Выстелить форму для запекания пергаментной бумагой, тщательно смазать сливочным маслом и посыпать сахаром. 
На дно выложить большие тарелки ананаса, сверху залить тестом и отправить в разогретую до 180 градусов духовку, нагревая верх-низ 35-45 минут. Затем удалите торт из духовки, дайте ему немного остыть, удалите с пресс-формы и подайте. 

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