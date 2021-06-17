Четыре вкуса

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Двойное варенье киви-клубника

Фото к рецепту: Двойное варенье киви-клубника / я не устаю повторять этот рецепт!

Ингредиенты

  • клубника 1 кг
  • сахар 600 гр
  • желфикс по инструкции на упаковке
  • киви 1,2 кг. (очищен.)
  • сахар 800 гр
  • агар-агар 2 ч.л. + 50 мл. воды

Рецепт приготовления

Килограмм киви очистите и нарежьте средними кубиками. Засыпьте сахаром.

После того, как сахар почти растворится, отправьте тазик с киви на плиту. Кипятите 20 минут (в это время разводим в холодной воде агар-агар).

После этого добавьте агар-агар и постоянно помешивая варите еще 5 минут. Возмите баночки и заполните их вареньем до половины (баночки чистые, простерилизованные в духовке).

Пока часть из киви застывает, приготовьте вторую половину из клубники. Если клубника крупная, нарежьте её на кусочки. Часть сахара высыпьте в ягоду сразу.

А вторую часть перемешайте с желфиксом. Используйте его согласно инструкции на упаковке.

Дайте клубнике настояться. Далее  доведите её до кипения на медленном огне, после чего дайте остыть.

Теперь добавьте оставшийся сахар (с желфиксом), перемешайте и прокипятите после закипания ровно 3 минуты.

Разлейте клубничное варенье по баночкам с киви и сразу плотно закройте крышкой.

Такое варенье хранится при комнатной температуре (в шкафу).

Фото рецепта

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