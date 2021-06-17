Двойное варенье киви-клубника

Ингредиенты
- клубника 1 кг
- сахар 600 гр
- желфикс по инструкции на упаковке
- киви 1,2 кг. (очищен.)
- сахар 800 гр
- агар-агар 2 ч.л. + 50 мл. воды
Рецепт приготовления
Килограмм киви очистите и нарежьте средними кубиками. Засыпьте сахаром.
После того, как сахар почти растворится, отправьте тазик с киви на плиту. Кипятите 20 минут (в это время разводим в холодной воде агар-агар).
После этого добавьте агар-агар и постоянно помешивая варите еще 5 минут. Возмите баночки и заполните их вареньем до половины (баночки чистые, простерилизованные в духовке).
Пока часть из киви застывает, приготовьте вторую половину из клубники. Если клубника крупная, нарежьте её на кусочки. Часть сахара высыпьте в ягоду сразу.
А вторую часть перемешайте с желфиксом. Используйте его согласно инструкции на упаковке.
Дайте клубнике настояться. Далее доведите её до кипения на медленном огне, после чего дайте остыть.
Теперь добавьте оставшийся сахар (с желфиксом), перемешайте и прокипятите после закипания ровно 3 минуты.
Разлейте клубничное варенье по баночкам с киви и сразу плотно закройте крышкой.
Такое варенье хранится при комнатной температуре (в шкафу).
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