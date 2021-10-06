Салат с цветной капустой и авокадо

Ингредиенты
- авокадо - 1 шт.
- капуста цветная - 200 гр.
- яйца - 2 шт.
- огурец - 1 шт.
- сметана - 2-3 ст.л.
- чеснок - 3 зубчика
- сок лимона - 1-2 ч.л.
- специи, соль
Рецепт приготовления
Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и порежьте не очень мелко.
Цветную капусту разберите на небольшие соцветия, отварите в подсоленной воде, воду слейте, капусту остудите.
Огурец нарежьте тонкими ломтиками и положите в салатник.
Авокадо почистите, порежьте небольшими кусочками, положите к огурцу.
Добавьте цветную капусту, порезанное яйцо и чеснок, пропущенный через пресс.
Посолите, поперчите, положите сметану и все аккуратно перемешайте.
Можно положить зелень по желанию.
Кушать подано!
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