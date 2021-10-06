Салат с цветной капустой и авокадо

Рецепт приготовления

Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и порежьте не очень мелко.

Цветную капусту разберите на небольшие соцветия, отварите в подсоленной воде, воду слейте, капусту остудите.

Огурец нарежьте тонкими ломтиками и положите в салатник.

Авокадо почистите, порежьте небольшими кусочками, положите к огурцу.

Добавьте цветную капусту, порезанное яйцо и чеснок, пропущенный через пресс.

Посолите, поперчите, положите сметану и все аккуратно перемешайте.

Можно положить зелень по желанию.

Кушать подано!