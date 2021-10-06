Четыре вкуса

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Салат с цветной капустой и авокадо

Фото к рецепту: Салат с авокадо и цветной капустой

Ингредиенты

  • авокадо - 1 шт.
  • капуста цветная - 200 гр.
  • яйца - 2 шт.
  • огурец - 1 шт.
  • сметана - 2-3 ст.л.
  • чеснок - 3 зубчика
  • сок лимона - 1-2 ч.л.
  • специи, соль

Рецепт приготовления

Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и порежьте не очень мелко.

Цветную капусту разберите на небольшие соцветия, отварите в подсоленной воде, воду слейте, капусту остудите.

Огурец нарежьте тонкими ломтиками и положите в салатник.

Авокадо почистите, порежьте небольшими кусочками, положите к огурцу.

Добавьте цветную капусту, порезанное яйцо и чеснок, пропущенный через пресс.

Посолите, поперчите, положите сметану и все аккуратно перемешайте.

Можно положить зелень по желанию.

Кушать подано!

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