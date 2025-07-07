Готовим вкусные творожные ватрушки

Для теста: в творожно- ванильную массу вбиваю яйцо, перемешиваю, добавляю просеянную муку с разрыхлителем, замешиваю тесто и даю ему отдохнуть 15 минут.

Для начинки: в творожно- ванильную массу добавляю желток и кукурузный крахмал, перемешиваю с помощью миксера.

Тесто делю на 5 частей, формирую шарики мокрыми руками и выкладываю на противень с пергаментом, делаю углубления в тесте, смазываю бортики желток.

Начинку кладу в углубление, посыпаю сверху миндальными лепестками и отправляю в духовку разогретую до 180 С на 25-30 минут.

Ягоды нарезаю не мелко, украшаю сверху ягодами и посыпаю сахарной пудрой.

Кушать подано!