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Четыре вкуса

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Готовим вкусные творожные ватрушки

Фото к рецепту: Творожные ватрушки

Ингредиенты

  • тесто:
  • творожно -ванильная масса ( сладкая) - 350 г
  • яйцо- 1 шт.
  • мука - 140-150 г
  • разрыхлитель - 1 ч.л.
  • начинка:
  • творожно -ванильная масса ( сладкая) - 200 г
  • желток - 2 шт.
  • кукурузный крахмал - 1 ч.л.
  • украшение:
  • миндальные лепестки - 20 г
  • клубника - 6 шт.
  • абрикос - 2 шт.
  • голубика - 20 шт.
  • сахарная пудра.

Рецепт приготовления

Для теста: в творожно- ванильную массу вбиваю яйцо, перемешиваю, добавляю просеянную муку с разрыхлителем, замешиваю тесто и даю ему отдохнуть 15 минут.

Для начинки: в творожно- ванильную массу добавляю желток и кукурузный крахмал, перемешиваю с помощью миксера.

Тесто делю на 5 частей, формирую шарики мокрыми руками и выкладываю на противень с пергаментом, делаю углубления в тесте, смазываю бортики желток.

Начинку кладу в углубление, посыпаю сверху миндальными лепестками и отправляю в духовку разогретую до 180 С на 25-30 минут.

Ягоды нарезаю не мелко, украшаю сверху ягодами и посыпаю сахарной пудрой.

Кушать подано!

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