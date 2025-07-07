Готовим вкусные творожные ватрушки

Ингредиенты
- тесто:
- творожно -ванильная масса ( сладкая) - 350 г
- яйцо- 1 шт.
- мука - 140-150 г
- разрыхлитель - 1 ч.л.
- начинка:
- творожно -ванильная масса ( сладкая) - 200 г
- желток - 2 шт.
- кукурузный крахмал - 1 ч.л.
- украшение:
- миндальные лепестки - 20 г
- клубника - 6 шт.
- абрикос - 2 шт.
- голубика - 20 шт.
- сахарная пудра.
Рецепт приготовления
Для теста: в творожно- ванильную массу вбиваю яйцо, перемешиваю, добавляю просеянную муку с разрыхлителем, замешиваю тесто и даю ему отдохнуть 15 минут.
Для начинки: в творожно- ванильную массу добавляю желток и кукурузный крахмал, перемешиваю с помощью миксера.
Тесто делю на 5 частей, формирую шарики мокрыми руками и выкладываю на противень с пергаментом, делаю углубления в тесте, смазываю бортики желток.
Начинку кладу в углубление, посыпаю сверху миндальными лепестками и отправляю в духовку разогретую до 180 С на 25-30 минут.
Ягоды нарезаю не мелко, украшаю сверху ягодами и посыпаю сахарной пудрой.
Кушать подано!
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