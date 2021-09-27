Как быстро приготовить ленивые чебуреки

Рецепт приготовления

Сегодня готовим быстро и вкусно, будет мясная начинка из фарша. И вместо теста возьмем лаваш. Гора ленивых чебуреков за несколько минут!

Фарш, мелконарезанный лук и зелень хорошо перемешайте, для сочности добавьте немного холодной воды, а также соль и перец.

На каждую заготовку из лаваша выложите фарш, не кладите много иначе не прожарится. Лукчше взять круглый лаваш, его края смажьте яичным белком, что бы чебурек хорошо склеился и начинка не вытекала.

Жарьте чебуреки на сковороде, в небольшом количестве масла до золотистой корочки с двух сторон. Если сделали все правильно, чебуреки будут надуваться на сковороде как настоящие.

Готовим к ним быстрый соус - натрите помидоры без шкурки. Добавьте ложечку аджики и соль.

Кушать подано!