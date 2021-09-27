Четыре вкуса

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Как быстро приготовить ленивые чебуреки

Фото к рецепту: Ленивые чебуреки - быстрый рецепт

Ингредиенты

  • фарш 400 гр
  • лук 2 шт
  • зелень петрушки
  • соль, черный перец
  • лаваш
  • яичный белок
  • вода 100 мл
  • растительное масло для жарки

Рецепт приготовления

Сегодня готовим быстро и вкусно, будет мясная начинка из фарша. И вместо теста возьмем лаваш. Гора ленивых чебуреков за несколько минут!

Фарш, мелконарезанный лук и зелень хорошо перемешайте,  для сочности добавьте немного холодной воды, а также соль и перец.

На каждую заготовку из лаваша выложите фарш, не кладите много иначе не прожарится. Лукчше взять круглый лаваш, его края смажьте яичным белком, что бы чебурек хорошо склеился и начинка не вытекала.

Жарьте чебуреки на сковороде, в небольшом количестве масла до золотистой корочки с двух сторон. Если сделали все правильно, чебуреки будут надуваться на сковороде как настоящие.

Готовим к ним быстрый соус - натрите помидоры без шкурки. Добавьте ложечку аджики и соль. 

Кушать подано!

Фото рецепта

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