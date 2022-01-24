Рецепт «Наполеона» с нежным пломбирным кремом

коржи:

мука - 400 гр.

замороженное сливочное масло - 200 гр.

сметана - 200 гр.

яйцо (со или св) - 1 шт.

соль – 0,5 ч.л.

крем:

молоко – 700 мл.

яйцо – 3 шт.

крахмал кукурузный – 40 гр.

мука – 40 гр.

сахар – 230 гр.

ванильный сахар – 20 гр.

сливочное масло – 50 гр.

сливки 33% – 500 гр.

Рецепт приготовления

Выпекание коржей:

Масло предварительно охладить в морозильной камере (чтобы стало твердым).

В чашу для замешивания теста просеять муку (примерно 400 г.).

Добавить 1/2 ч.л. соли.

Перемешать.

Натереть охлажденное сливочное масло на крупную терку.

Перемешать до получения однородной массы.

Вбить 1 (одно) крупное куриное яйцо.

Добавить сметану (жирность 15%).

Замешать тесто (особо сильно вымешивать не нужно, достаточно сформировать тесто в единую массу, которая держит форму и не рассыпается).

Разделите тесто примерно на 8 частей (шариков) или более одинаковых кусочков (все зависит от того, какого размера будет ваш торт).

Накрыть тесто пищевой пленкой и отправить в морозильную камеру на 40-60 минут.

Тонко раскатать каждую часть теста (раскатываем прямо на листе пергаментной бумаги для выпекания).

Сформировать необходимую форму коржа (у нас круглая, поэтом обрезали корж при помощи тарелки).

Выпекать каждый корж 8-10 минут при температуре 190 градусов.

Обрезки теста раскать и также отправить выпекаться (получится еще один корж, который подойдет для приготовления крошки).

Приготовление крема для торта:

В небольшую кастрюлю (2,5 л.) вбиваем куриное яйцо (2-3 шт. в зависимости от размера), добавляем стакан сахара (примерно 230 г.), просеиваем муку и крахмал (по 1 ст.л. с горкой) и добавляем ванильный сахар (20 г.).

Перемешиваем.

Добавляем молоко (700 мл.).

Перемешиваем и отправляем кастрюлю на огонь.

Варим до загустения массы, постоянно помешивая смесь.

Убираем кастрюлю с плиты.

Добавляем в горячий крем сливочное масло (примерно 50 г.).

Перемешиваем до полного растворения масла.

Накрываем крем пищевой пленкой в контакт (чтобы под пленкой не образовался конденсат).

Убираем крем остывать. Крем должен хорошо остыть (как минимум до комнатной температуры).

Когда заварной крем остынет нужно взбить жирные сливки (33% или выше) до устойчивых пиков.

Сливки должны быть очень холодными (желательно охладить и чашу в которой будите взбивать сливки).

Перемешать заварной крем (можно миксером).

Добавить к взбитым сливка частями (по 3-4 столовые ложки) заварной крем.

Каждый раз перемешиваем крем и сливки до получения однородной массы.

Пломбирный крем готов!

Сборка торта:

Смазать коржи кремом.

Промазать верх и бока торта кремом.

Из одного коржа сделать крошку (измельчить, к примеру блендером).

Посыпать верх и бока торта крошкой.

Отправляем торт в холодильник на 4-6 часов пропитаться.