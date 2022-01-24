Рецепт «Наполеона» с нежным пломбирным кремом

Ингредиенты
коржи:
мука - 400 гр.
замороженное сливочное масло - 200 гр.
сметана - 200 гр.
яйцо (со или св) - 1 шт.
соль – 0,5 ч.л.
крем:
молоко – 700 мл.
яйцо – 3 шт.
крахмал кукурузный – 40 гр.
мука – 40 гр.
сахар – 230 гр.
ванильный сахар – 20 гр.
сливочное масло – 50 гр.
сливки 33% – 500 гр.
Рецепт приготовления
Выпекание коржей:
Масло предварительно охладить в морозильной камере (чтобы стало твердым).
В чашу для замешивания теста просеять муку (примерно 400 г.).
Добавить 1/2 ч.л. соли.
Перемешать.
Натереть охлажденное сливочное масло на крупную терку.
Перемешать до получения однородной массы.
Вбить 1 (одно) крупное куриное яйцо.
Добавить сметану (жирность 15%).
Замешать тесто (особо сильно вымешивать не нужно, достаточно сформировать тесто в единую массу, которая держит форму и не рассыпается).
Разделите тесто примерно на 8 частей (шариков) или более одинаковых кусочков (все зависит от того, какого размера будет ваш торт).
Накрыть тесто пищевой пленкой и отправить в морозильную камеру на 40-60 минут.
Тонко раскатать каждую часть теста (раскатываем прямо на листе пергаментной бумаги для выпекания).
Сформировать необходимую форму коржа (у нас круглая, поэтом обрезали корж при помощи тарелки).
Выпекать каждый корж 8-10 минут при температуре 190 градусов.
Обрезки теста раскать и также отправить выпекаться (получится еще один корж, который подойдет для приготовления крошки).
Приготовление крема для торта:
В небольшую кастрюлю (2,5 л.) вбиваем куриное яйцо (2-3 шт. в зависимости от размера), добавляем стакан сахара (примерно 230 г.), просеиваем муку и крахмал (по 1 ст.л. с горкой) и добавляем ванильный сахар (20 г.).
Перемешиваем.
Добавляем молоко (700 мл.).
Перемешиваем и отправляем кастрюлю на огонь.
Варим до загустения массы, постоянно помешивая смесь.
Убираем кастрюлю с плиты.
Добавляем в горячий крем сливочное масло (примерно 50 г.).
Перемешиваем до полного растворения масла.
Накрываем крем пищевой пленкой в контакт (чтобы под пленкой не образовался конденсат).
Убираем крем остывать. Крем должен хорошо остыть (как минимум до комнатной температуры).
Когда заварной крем остынет нужно взбить жирные сливки (33% или выше) до устойчивых пиков.
Сливки должны быть очень холодными (желательно охладить и чашу в которой будите взбивать сливки).
Перемешать заварной крем (можно миксером).
Добавить к взбитым сливка частями (по 3-4 столовые ложки) заварной крем.
Каждый раз перемешиваем крем и сливки до получения однородной массы.
Пломбирный крем готов!
Сборка торта:
Смазать коржи кремом.
Промазать верх и бока торта кремом.
Из одного коржа сделать крошку (измельчить, к примеру блендером).
Посыпать верх и бока торта крошкой.
Отправляем торт в холодильник на 4-6 часов пропитаться.
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