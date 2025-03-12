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Четыре вкуса

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Рецепт постного рулета с изюмом и маком

Фото к рецепту: Постный рулет с маком и изюмом

Ингредиенты

  • ингредиенты для теста:
  • вода холодная - 220 мл
  • сухие дрожжи - 4 г
  • соль - 0.5 ч.л.
  • сахар - 2 ст.л. с горкой
  • ванильный сахар - 10 г
  • мука - 380 г
  • растительное масло - 70 мл
  • для начинки:
  • мак - 200 г
  • изюм - 100 г
  • мед - 3 ст.л. с горкой
  • цедра лимона - 1 ст.л.
  • для смазывания рулета:
  • заварка 50 мл
  • сахар - 1 ч.л.

Рецепт приготовления

В холодную воду добавляем сахар, сухие быстродействующие дрожжи, соль, ванильный сахар и пару столовых ложек просеянной муки от общего количества, перемешиваем и оставляем на 30 минут для активации дрожжей.

Должна получиться пышная и пористая масса.

Я тесто замешиваю при помощи миксера, поэтому в дежу миксера просеиваем муку, в центре делаем углубление и вливаем опару.

Начинаем замешивать тесто, как только тесто начнёт собираться в ком, добавляем растительное масло и замешиваем не меньше 5 минут.

Получается мягкое тесто, которое не липнет к рукам.

Обминаем его, формуем шарик, кладем в миску (смазанную растительным маслом) миску затягиваем пищевой пленкой, делаем несколько проколов и тесто отправляем на расстойку, в теплое место без сквозняков - на 2 часа.

Пока тесто на расстойке, подготавливаю ингредиенты для начинки.

Изюм заливаем холодной водой, мак крутым кипятком и оставляем на 15-20 минут.

Затем изюм промываем под проточной водой, а с мака сливаем воду.

К маку добавляем мед и пробиваем погружным блендером.

Сюда же добавляем изюм и цедру лимона, ещё раз хорошо пробиваем.

Начинка готова.

Через 2 часа получается пышное и пористое тесто.

Обминаем его и раскатываем в прямоугольник, толщиной 7 мм.

Выкладываем маковую начинку и равномерно ее распределяем по всему тесту, не доходя до краев 1,5 см.

Скручиваем в рулет, край защипываем.

Рулет перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Накрываем пищевой пленкой и оставляем на 20 минут.

Перед выпечкой рулет смазываем крепкой сладкой заварной, присыпаем маком и отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут (15 минут низ, 10 верх низ с конвекцией)

Готовый рулет перекладываем на решетку и даем остыть.

После чего нарезаем и подаем к столу.

Кушать подано!

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