Рецепт постного рулета с изюмом и маком

Ингредиенты
- ингредиенты для теста:
- вода холодная - 220 мл
- сухие дрожжи - 4 г
- соль - 0.5 ч.л.
- сахар - 2 ст.л. с горкой
- ванильный сахар - 10 г
- мука - 380 г
- растительное масло - 70 мл
- для начинки:
- мак - 200 г
- изюм - 100 г
- мед - 3 ст.л. с горкой
- цедра лимона - 1 ст.л.
- для смазывания рулета:
- заварка 50 мл
- сахар - 1 ч.л.
Рецепт приготовления
В холодную воду добавляем сахар, сухие быстродействующие дрожжи, соль, ванильный сахар и пару столовых ложек просеянной муки от общего количества, перемешиваем и оставляем на 30 минут для активации дрожжей.
Должна получиться пышная и пористая масса.
Я тесто замешиваю при помощи миксера, поэтому в дежу миксера просеиваем муку, в центре делаем углубление и вливаем опару.
Начинаем замешивать тесто, как только тесто начнёт собираться в ком, добавляем растительное масло и замешиваем не меньше 5 минут.
Получается мягкое тесто, которое не липнет к рукам.
Обминаем его, формуем шарик, кладем в миску (смазанную растительным маслом) миску затягиваем пищевой пленкой, делаем несколько проколов и тесто отправляем на расстойку, в теплое место без сквозняков - на 2 часа.
Пока тесто на расстойке, подготавливаю ингредиенты для начинки.
Изюм заливаем холодной водой, мак крутым кипятком и оставляем на 15-20 минут.
Затем изюм промываем под проточной водой, а с мака сливаем воду.
К маку добавляем мед и пробиваем погружным блендером.
Сюда же добавляем изюм и цедру лимона, ещё раз хорошо пробиваем.
Начинка готова.
Через 2 часа получается пышное и пористое тесто.
Обминаем его и раскатываем в прямоугольник, толщиной 7 мм.
Выкладываем маковую начинку и равномерно ее распределяем по всему тесту, не доходя до краев 1,5 см.
Скручиваем в рулет, край защипываем.
Рулет перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Накрываем пищевой пленкой и оставляем на 20 минут.
Перед выпечкой рулет смазываем крепкой сладкой заварной, присыпаем маком и отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут (15 минут низ, 10 верх низ с конвекцией)
Готовый рулет перекладываем на решетку и даем остыть.
После чего нарезаем и подаем к столу.
Кушать подано!
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