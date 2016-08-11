Сгущенка домашняя за 15 минут

1. Раньше никогда не приходило в голову, что можно сгущенку в домашних условиях делать.Конечно можно в любом магазине купить,но сейчас в эпоху "пальмового масла" хорошей не так то и просто найти))).

2.

3.

Смешиваем все продукты в кастрюльке (желательно с высокими бортиками,потому что масса будет сильно пениться )

4.

На медленном огне доводим до кипения

5.

Когда начнет кипеть огонь увеличиваем и варим (увариваем) все ровно 10 мин. !!! Будет очень сильно пениться.

6.

После 10 минут масса будет очень жидкая! Не пугайтесь -так и должно быть!! Выключаем,остужаем

7.

8.

переливаем в баночку и в холодильник. Через несколько часов она еще загустеет

Из данного количества получается ~200 гр. ( у меня получилось 213гр)