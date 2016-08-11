Сгущенка домашняя за 15 минут

1. Раньше никогда не приходило в голову, что можно сгущенку в домашних условиях делать.Конечно можно в любом магазине купить,но сейчас в эпоху "пальмового масла" хорошей не так то и просто найти))).
200 гр молока
200 гр сахара ( или пудры)
20 гр масла сливочного
Смешиваем все продукты в кастрюльке (желательно с высокими бортиками,потому что масса будет сильно пениться )
На медленном огне доводим до кипения
Когда начнет кипеть огонь увеличиваем и варим (увариваем) все ровно 10 мин. !!! Будет очень сильно пениться.
После 10 минут масса будет очень жидкая! Не пугайтесь -так и должно быть!!
Выключаем,остужаем
Постепенно густеет ,когда остывает.
переливаем в баночку и в холодильник. Через несколько часов она еще загустеет
Из данного количества получается ~200 гр. ( у меня получилось 213гр)
На этой фотографии виден мой предыдущий неудачный опыт))))
я решила ,что слишком жидкая получается и оставила выпариваться еще 10 мин.
Она загустела потом так,что пришлось скатать из нее ириски)))
Вкусно конечно ,но хотелось все же в нее блинчики макать.
Поэтому только 10 минут .
Очень,очень вкусная получилась!!! Запах и цвет - не хуже ,чем в магазине!!! И делать очень быстро.
Рекомендую)))
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