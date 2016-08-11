Литовский холодный салат: с любимой селедочкой, морковью и грибами!

Соленая сельдь — один из любимейших продуктов на наших столах, недорогой и вкусный. И если случится, что неожиданно нагрянут гости, эта рыбка выручит непременно!
Силькие су свугунайс — литовское блюдо с необычным для нашего уха названием как нельзя лучше подходит под описание «быстро и просто». Сочетание ингредиентов поначалу кажется не особо гармоничным, но поверь: этот салат-закуска станет одним из твоих любимых блюд из сельди!
Салат с сельдью
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 1 крупная слабосоленая сельдь
- 3 моркови среднего размера
- 3 луковицы
- 500 г шампиньонов
- растительное масло для жарки
- зелень укропа
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Разделай селедочку, очисти ее от кожицы и костей. Получившиеся 2 половинки рыбного филе нарежь полосками.
- Очищенную морковь натри на терке, лук нарежь полукольцами, а шампиньоны — пластинками.
- Разогрей как следует сковороду, налей в нее немного растительного масла и обжарь морковь с луком до мягкости, периодически помешивая. Добавьшампиньоны, подержи на среднем огне еще 5 минут.
- Дай овощам остыть, а затем помести в холодильник на полчаса.
- Выложи в салатник обжаренные овощи, добавь селедку и перемешай. Осталось только посыпать блюдо измельченным укропом!
Несмотря на простоту, эта закуска по-литовски отлично впишется в праздничное меню: сытно и оригинально.Салат можешь подать как с отварным картофелем, так и ломтиками свежего бородинского хлеба, а уж какие напитки идут под селедочку и напоминать не требуется!
Такой салат наверняка придется по вкусу твоим друзьям: поделись с ними рецептом!
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