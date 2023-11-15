Рецепт воздушных блинов с капустой

Ингредиенты
лук - 1 шт.
капуста - 500 г
растительное масло - 1 ст.л. + 2 ст.л.
сливочное масло - 20 г
сметана - 5 ст.л. +2 ст.л.
яйца - 8 шт.
соль, черный перец
сыр - 100 г
мука - 100 г
зелень - несколько стеблей
Рецепт приготовления
Для приготовления этого вкусного блюда из капусты, очищаем, промываем и нарезаем полукольцами один репчатый лук.
В сковороду вливаем две столовые ложки растительного масла, разогреваем его, добавляем 20 г сливочного масла, растапливаем.
Добавляем лук и обжариваем до полупрозрачности.
Тонко шинкуем 500 г. белокочанной капусты, периодически лук перемешиваем.
Теперь к луку добавляем капусту, перемешиваем и обжариваем 8-10 минут.
Периодически капусту с луком перемешиваем.
В отдельную миску вбиваем восемь куриных яиц, взбалтываем.
Добавляем 5 столовых ложек сметаны, 15% жирности, пол чайной ложки соли, хорошенько перемешиваем.
Теперь к яйцам просеиваем 100 г муки, хорошенько перемешиваем, чтобы не было комочков.
Вливаем две столовые ложки растительного масла.
Добавляем к яйцам мелко нарезанную петрушку, перемешиваем.
Теперь капусту солим по вкусу, я добавляю пол чайной ложки соли и перчим по желанию и по вкусу, хорошенько перемешиваем и тушим ещё 2 минуты.
Теперь капусту перемешиваем, добавляем две столовые ложки сметаны, снова перемешиваем и даём потушиться на умеренном огне ещё 2 минуты.
На мелкой тёрке натираем 100 г сыра сулугуни, сыр добавляем к капусте, перемешиваем и на умеренном огне даём расплавиться сыру.
Капустная начинка готова.
Блинную сковороду разогреваем, первый раз смазываем растительным маслом, вливаем яичное тесто(1,5-2 маленьких половника), равномерно распределяем и на умеренном огне жарим 1-1,5 минуты до золотистости.
Теперь яичный блин переворачиваем и жарим на второй стороне ещё 40-50 секунд до золотистости, снимаем блин со сковороды.
В блинную сковороду снова вливаем тесто, равномерно распределяем и продолжаем обжаривать блинчики, пока не закончится тесто.
Теперь на яичные блинчики выкладываем капустную начинку с сыром, заворачиваем, разрезаем на порционные кусочки и подаём к столу.
Кушать подано!
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