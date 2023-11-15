Рецепт воздушных блинов с капустой

лук - 1 шт.

капуста - 500 г

растительное масло - 1 ст.л. + 2 ст.л.

сливочное масло - 20 г

сметана - 5 ст.л. +2 ст.л.

яйца - 8 шт.

соль, черный перец

сыр - 100 г

мука - 100 г

зелень - несколько стеблей

Для приготовления этого вкусного блюда из капусты, очищаем, промываем и нарезаем полукольцами один репчатый лук.

В сковороду вливаем две столовые ложки растительного масла, разогреваем его, добавляем 20 г сливочного масла, растапливаем.

Добавляем лук и обжариваем до полупрозрачности.

Тонко шинкуем 500 г. белокочанной капусты, периодически лук перемешиваем.

Теперь к луку добавляем капусту, перемешиваем и обжариваем 8-10 минут.

Периодически капусту с луком перемешиваем.

В отдельную миску вбиваем восемь куриных яиц, взбалтываем.

Добавляем 5 столовых ложек сметаны, 15% жирности, пол чайной ложки соли, хорошенько перемешиваем.

Теперь к яйцам просеиваем 100 г муки, хорошенько перемешиваем, чтобы не было комочков.

Вливаем две столовые ложки растительного масла.

Добавляем к яйцам мелко нарезанную петрушку, перемешиваем.

Теперь капусту солим по вкусу, я добавляю пол чайной ложки соли и перчим по желанию и по вкусу, хорошенько перемешиваем и тушим ещё 2 минуты.

Теперь капусту перемешиваем, добавляем две столовые ложки сметаны, снова перемешиваем и даём потушиться на умеренном огне ещё 2 минуты.

На мелкой тёрке натираем 100 г сыра сулугуни, сыр добавляем к капусте, перемешиваем и на умеренном огне даём расплавиться сыру.

Капустная начинка готова.

Блинную сковороду разогреваем, первый раз смазываем растительным маслом, вливаем яичное тесто(1,5-2 маленьких половника), равномерно распределяем и на умеренном огне жарим 1-1,5 минуты до золотистости.

Теперь яичный блин переворачиваем и жарим на второй стороне ещё 40-50 секунд до золотистости, снимаем блин со сковороды.

В блинную сковороду снова вливаем тесто, равномерно распределяем и продолжаем обжаривать блинчики, пока не закончится тесто.

Теперь на яичные блинчики выкладываем капустную начинку с сыром, заворачиваем, разрезаем на порционные кусочки и подаём к столу.

Кушать подано!