Свинина в чесночно-имбирном соусе

Ингредиенты:
- вырезка свиная 500 г
- бекон 300 г
- маслины 150 г
- имбирь 20 г
- соус соевый 4 ст.л.
- паприка молотая 1 ст.л.
- чеснок 2 зубчика
Приготовление:
- Свиную вырезку вымыть и обсушить с помощью бумажного полотенца.
- Приготовить маринад: соединить паприку с соевым соусом.
- Мелко натереть имбирь, положить прессованный чеснок, все добавить в соус и перемешать.
- Положить мясо в маринад и оставить на 3 часа.
- В маринованной вырезке сделать разрез вдоль, не до конца, и положить в него рядком маслины.
- Завернуть вырезку в тоненькие пластины бекона. В предварительно разогретую до 230 градусов духовку отправить вырезку в беконе, готовить 15 минут. Духовку выключить и оставить свинину в чесночно-имбирном соусе еще на 10 минут.
Приятного аппетита!
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