Классический салат из печени трески

У вас осталась банка печени трески и много хлеба. Приготовьте этот простой, сытный, но вполне праздничный салат. И подавайте его, как намазку на хлеб.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 1 банка консервированной печени трески
- 1 небольшая головка лука
- 2 отварных яйца
- 70 г твердого нежирного сыра
- 2 ст.л. майонеза
- 1 ч.л. винного или обычного уксуса
- черный перец
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Яйца очистить и мелко натереть.
Шаг 2
Также мелко натереть сыр.
Шаг 3
Лук очистить и нарубить. Влить уксус и оставить на 15 минут.
Шаг 4
Из консервов слить жир, печень размять вилкой.
Шаг 5
Смешать ингредиенты с майонезом и черным перцем.
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