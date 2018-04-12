Четыре вкуса

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Классический салат из печени трески

У вас осталась банка печени трески и много хлеба. Приготовьте этот простой, сытный, но вполне праздничный салат. И подавайте его, как намазку на хлеб.

Классический салат из печени трески

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 1 банка консервированной печени трески
  • 1 небольшая головка лука
  • 2 отварных яйца
  • 70 г твердого нежирного сыра
  • 2 ст.л. майонеза
  • 1 ч.л. винного или обычного уксуса
  • черный перец

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Яйца очистить и мелко натереть.

Шаг 2

Также мелко натереть сыр.

Шаг 3

Лук очистить и нарубить. Влить уксус и оставить на 15 минут.

Шаг 4

Из консервов слить жир, печень размять вилкой.

Шаг 5

Смешать ингредиенты с майонезом и черным перцем.

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