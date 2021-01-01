Четыре вкуса

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Маринованные шампиньоны за 7 минут

Фото к рецепту: Маринованные шампиньоны за 7 минут

Ингредиенты

  • сахар — 1 ч.л.
  • соль — 1/2 ч.л.
  • уксус — 1 ст.л.
  • масло — 1 ст.л.
  • смчп virgin
  • лвровый лист — 1 шт.
  • гвоздика — 1 шт. ( по желанию)
  • шампиньоны — 250 гр.

Пошаговый рецепт приготовления

В небольшую кастрюлю отправить сахар, соль, уксус (можно яблочный 6%), растительное масло, пару горошин СМЧП, лавровый лист и гвоздику — по желанию.

Затем кастрюлю отправляйте на средний огонь и хорошенько всё перемешайте до растворения сыпучих.

Доводим до кипения и сразу же засыпаем промытые шампиньоны.

Если грибы у вас крупные, разрежьте их напополам, или на четвертинки.

Хорошенько перемешать, накрыть крышкой и оставить на большом огне на 7 минут.

Следите, чтобы не выкипало из-под крышки.

Если так происходит, нужно немного убавить огонь.

По истечении 7 минут грибы оставляем под крышкой до полного их остывания.

Затем раскладываем по банкам и храним в холодильнике.

При подаче можно сдобрить луком и ароматным растительным маслом. Приятного аппетита! :)

Количество ингредиентов для маринада рассчитано на 250 гр. грибов.

Дополнительная информация

Нужна быстрая закуска на новогодний стол 2021? Вот вам вкуснейшие маринованные грибы за 7 минут.

Простые ингридиенты, всего 1 кастрюля и совсем немного времени. Но какой грибной вкус.. Обязательно попробуйте! 

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