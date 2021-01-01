Маринованные шампиньоны за 7 минут

В небольшую кастрюлю отправить сахар, соль, уксус (можно яблочный 6%), растительное масло, пару горошин СМЧП, лавровый лист и гвоздику — по желанию.

Затем кастрюлю отправляйте на средний огонь и хорошенько всё перемешайте до растворения сыпучих.

Доводим до кипения и сразу же засыпаем промытые шампиньоны.

Если грибы у вас крупные, разрежьте их напополам, или на четвертинки.

Хорошенько перемешать, накрыть крышкой и оставить на большом огне на 7 минут.

Следите, чтобы не выкипало из-под крышки.

Если так происходит, нужно немного убавить огонь.

По истечении 7 минут грибы оставляем под крышкой до полного их остывания.

Затем раскладываем по банкам и храним в холодильнике.

При подаче можно сдобрить луком и ароматным растительным маслом. Приятного аппетита! :)

Количество ингредиентов для маринада рассчитано на 250 гр. грибов.