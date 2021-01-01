Маринованные шампиньоны за 7 минут

Ингредиенты
- сахар — 1 ч.л.
- соль — 1/2 ч.л.
- уксус — 1 ст.л.
- масло — 1 ст.л.
- смчп virgin
- лвровый лист — 1 шт.
- гвоздика — 1 шт. ( по желанию)
- шампиньоны — 250 гр.
Пошаговый рецепт приготовления
В небольшую кастрюлю отправить сахар, соль, уксус (можно яблочный 6%), растительное масло, пару горошин СМЧП, лавровый лист и гвоздику — по желанию.
Затем кастрюлю отправляйте на средний огонь и хорошенько всё перемешайте до растворения сыпучих.
Доводим до кипения и сразу же засыпаем промытые шампиньоны.
Если грибы у вас крупные, разрежьте их напополам, или на четвертинки.
Хорошенько перемешать, накрыть крышкой и оставить на большом огне на 7 минут.
Следите, чтобы не выкипало из-под крышки.
Если так происходит, нужно немного убавить огонь.
По истечении 7 минут грибы оставляем под крышкой до полного их остывания.
Затем раскладываем по банкам и храним в холодильнике.
При подаче можно сдобрить луком и ароматным растительным маслом. Приятного аппетита! :)
Количество ингредиентов для маринада рассчитано на 250 гр. грибов.
Дополнительная информация
Нужна быстрая закуска на новогодний стол 2021? Вот вам вкуснейшие маринованные грибы за 7 минут.Простые ингридиенты, всего 1 кастрюля и совсем немного времени. Но какой грибной вкус.. Обязательно попробуйте!
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