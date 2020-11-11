Четыре вкуса

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Миндальное печенье «Амаретти»

Предлагаем вам рецепт знаменитого итальянского печенья, которое готовится из миндальной муки. Получается сухое, хрустящее с приятной тянущейся серединкой и выраженным вкусом и ароматом миндаля. Печенье готовится чисто из миндальной муки. Если вы не можете найти ее у себя в магазине, то просто измельчите миндаль в блендере с половиной приготовленного сахара. Готовое печенье мягкое, но в остывшем виде становится более хрустящим.

Необходимые продукты

  • 2 куриных яйца
  • 230 грамм сахара
  • щепотка соли
  • 1 столовая ложка миндального экстракта
  • 300 грамм миндальной муки
  • 1 столовая ложка какао-порошка
  • 5 грамм разрыхлителя
  • 35 грамм миндаля
  • сахарная пудра

Начинаем приготовление

  1. В миску вбиваем куриные яйца, добавляем сахар и щепотку соли. Взбиваем миксером до осветления массы. Добавляем миндальный экстракт и взбиваем еще 30 секунд. Потом всыпаем миндальную муку, добавляем разрыхлитель и какао. Перемешиваем миксером или ложкой.
  2. В чашку насыпаем сахарную пудру.
  3. Противень застилаем пергаментной бумагой.
  4. Из теста формируем шарики и перекладываем в сахарную пудру. Хорошо их обваливаем и перекладываем на противень на расстоянии друг от друга. В процессе выпечки шарики растекутся и приобретут более плоскую форму.
    В каждый шарик вставляем миндальный орех.
  5. Заготовку отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем на 2 или 3 уровне в течение 15 минут.
  6. Готовое печенье остужаем и можно подавать к столу.

Миндальное печенье "Амаретти"

Приятного аппетита!

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