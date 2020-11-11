Миндальное печенье «Амаретти»

Предлагаем вам рецепт знаменитого итальянского печенья, которое готовится из миндальной муки. Получается сухое, хрустящее с приятной тянущейся серединкой и выраженным вкусом и ароматом миндаля. Печенье готовится чисто из миндальной муки. Если вы не можете найти ее у себя в магазине, то просто измельчите миндаль в блендере с половиной приготовленного сахара. Готовое печенье мягкое, но в остывшем виде становится более хрустящим.

Необходимые продукты

2 куриных яйца

230 грамм сахара

щепотка соли

1 столовая ложка миндального экстракта

300 грамм миндальной муки

1 столовая ложка какао-порошка

5 грамм разрыхлителя

35 грамм миндаля

сахарная пудра

Начинаем приготовление

В миску вбиваем куриные яйца, добавляем сахар и щепотку соли. Взбиваем миксером до осветления массы. Добавляем миндальный экстракт и взбиваем еще 30 секунд. Потом всыпаем миндальную муку, добавляем разрыхлитель и какао. Перемешиваем миксером или ложкой. В чашку насыпаем сахарную пудру. Противень застилаем пергаментной бумагой. Из теста формируем шарики и перекладываем в сахарную пудру. Хорошо их обваливаем и перекладываем на противень на расстоянии друг от друга. В процессе выпечки шарики растекутся и приобретут более плоскую форму. В каждый шарик вставляем миндальный орех. Заготовку отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем на 2 или 3 уровне в течение 15 минут. Готовое печенье остужаем и можно подавать к столу.

Приятного аппетита!