Готовим домашнее мороженое

рецепт приготовления

Сливки взбиваем с ванильным сахаром до образования воздушной пены.

Добавляем сгущенку и перемешиваем до однородности.

Ставим в морозилку на полчаса, затем охлажденную массу взбиваем еще раз и отправляем снова в морозилку.

Такие действия повторяем 2-3 раза до образования консистенции как у мороженого Макфлури, то есть однородной и воздушной.

Кит-кат нарезаем мелко.

Готовое мороженое с помощью кондитерского мешка или ложки выкладываем в стакан.

Посыпаем кит-катом или шоколадом.

Кушать подано!