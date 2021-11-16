Готовим домашнее мороженое

Ингредиенты
сливки 15-20% - 500 мл.
сгущенка - 200 мл.
ванильный сахар
рецепт приготовления
Сливки взбиваем с ванильным сахаром до образования воздушной пены.
Добавляем сгущенку и перемешиваем до однородности.
Ставим в морозилку на полчаса, затем охлажденную массу взбиваем еще раз и отправляем снова в морозилку.
Такие действия повторяем 2-3 раза до образования консистенции как у мороженого Макфлури, то есть однородной и воздушной.
Кит-кат нарезаем мелко.
Готовое мороженое с помощью кондитерского мешка или ложки выкладываем в стакан.
Посыпаем кит-катом или шоколадом.
Кушать подано!
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