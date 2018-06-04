Сколько и чем питаться в течение дня?

Как часто и сколько необходимо есть в день? На этот вопрос сложно ответить однозначно, так как все мы очень разные с вами. И частота и количество еды зависят от образа жизни, активности, режима дня, телосложения, региона проживания и даже от генетики человека. Мощный мотор большой машины требует большое количество качественного топлива, а маленькой машинке для езды по городу совсем нет необходимости часто и много заправляться, не так ли?

У каждого свой ритм жизни и свои задачи

Не нужно слепо следовать чужому примеру. Но каким бы ни был ваш ритм, если вы хотите быть здоровым, вам придется выработать свой собственный здоровый образ жизни. Вся наша жизнь – дыхание, движение, мысли – все это требует расхода энергии. А получаем эту энергию мы с воздухом, светом, водой и пищей. Таким образом, пища – это вводимая энергия.

Наши предки знали все секреты здоровья и долголетия, в разных регионах они отличались, но превосходно практиковались.

Как жили наши предки?

Их жизненные условия очень отличались от современных. Мы знаем, что в любой точке нашей планеты наши предки проводили много времени на свежем воздухе, им приходилось много ходить, двигаться, работать физически.

Современные технологии стали для нас окном в мир сидячего образа жизни. Практически всё, в чем мы нуждаемся, сегодня можно получить, не прилагая почти никаких усилий: порой можно даже с кровати не вставать. Но не стоит забывать, что на протяжении миллионов лет наш геном эволюционировал в состоянии непрекращающегося напряжения, ведь человек находился в постоянном поиске еды. Существовала естественная взаимосвязь между питанием и физической активностью, которая сегодня нарушена (впервые за всю историю развития человечества!).

Сегодня мы живём в невиданном прежде мире дешёвого изобилия калорий. Постоянно растущее и все более доступное предложение калорий сопровождается постоянно падающей потребностью в них. Естественно, что избыток калорий приводит к ожирению и проблемам со здоровьем.

Делаем выводы, господа! Наши предки ели меньше и двигались больше!

Как часто и когда есть?

Всё зависит от биологических часов человека. Но существуют разные мудрости и традиции. Так, например, по восточной медицине завтрак - обязательный приём пищи. Так как им с утра разжигается “пищеварительный огонь”, который обеспечивает нормальное функционирование тела.

Завтрак съешь сам, обед поделись с другом, а ужин отдай врагу – говорил полководец Суворов. Утреннее отвращение к еде, бледный цвет лица с темными кругами под глазами – это результат вашего вчерашнего лакомства.

Турецкая мудрость гласит: «Завтрак – золото, обед – серебро, а ужин – медь», делая акцент на значимости каждого из приемов пищи для человека.

Еще одна мудрость: “Один раз в день едят йоги, два раза – гурманы, три раза – больные люди”.

Сколько люди питались раньше?

До начала 19-го века в большей части планеты, люди питались 2 раза в день. Первый приём пищи приходился примерно на 10 часов утра, при этом просыпался человек с восходом солнца. Ужинали примерно в 5-6 часов вечера. Таким образом, между приёмами пищи получался довольно большой промежуток времени.

Древние греки и римляне ели один раз в день. Для древней Персии и древнего Израиля также было характерно такое питание.

Долгожители островов Окинавы в Японии в среднем употребляют 700 калорий в день, их еда очень проста, они проводят большую часть времени на воздухе, работая на земле. У них хорошая вода, у них много солнца и морского воздуха. Они много танцуют и веселятся. Долгожители острова Окинава пищу считают средством от всех болезней:«Если не есть еду как лекарство – то после будешь есть лекарства как еду»!

Итак, наши предки ели меньше, реже и двигались больше!

Что ели наши предки?

Они ели “Качественную Еду”, натуральную, которая насыщала их организм всеми питательными веществами и давала энергию надолго. У наших предков не было вкусовых добавок, ароматизаторов, не было рафинированных продуктов, антибиотиков, гормонов, транквилизаторов, пестицидов, ГМО, переизбытка белков и жиров.

Какую воду они пили? Было ли у них пиво по вечерам, шоколад с кофе на завтрак?

Так как наши древние предки и представления не имели ни о таблицах для подсчета калорий, ни о химическом составе продуктов питания, природа научила их есть сообразно истинным потребностям организма, то есть ровно столько, чтобы утолить и энергетический, и биохимический голод.

Сегодняшний повседневный рацион современного городского человека, несмотря на высокую калорийность, не способен покрыть нашу потребность в витаминах и микроэлементах. Поэтому многие из нас почти постоянно испытывают чувство голода и продолжают есть до тех пор, пока в желудок хоть что-то влезет.

Таким образом, пока организм не получает всех жизненно необходимых веществ, можно оставаться «вечно голодным», регулярно потребляя до 3000 килокалорий (а то и больше!). А другие наоборот, не получают необходимые вещества, а организм как и в былые времена требует совсем немного еды. Такие люди не испытывают голода, и одновременно организм испытывает постоянную нехватку жизненно важных питательных веществ. Такие люди очень худые, едят очень мало и страдают разными заболеваниями.

Чтобы съесть и насытиться едой, нам необходимо употреблять качественную еду, которая минимально обработанная или полностью не обработана. Эта пища должна быть как можно проще, и как можно меньше смешана между собой.

В наше сложное время, когда почти не осталось чистых земель и воды, когда всё выращивают для того, чтобы заработать и быстрее продать, нужно быть острожным при выборе того, что мы покупаем, чем насыщаем своё тело и чем кормим наших детей.

Мы едим много, а получаем мало

Ищите источники качественной еды, выращивайте и готовьте сами. Дробный или частый прием пищи малыми порциями отрицательно влияют на гормональный баланс, это постоянная кислотная атака на зубы, это беспрерывная работа организма на переваривание пищи.

Если вы живёте по законам природы, вы едите качественную еду, то после еды нет необходимости, чтобы поесть снова в течение 5 или 6 часов.

Важно учесть: c кем вы едите, как вы едите, где вы едите, когда вы едите.

Движение, свежий воздух, солнце, смех, общение с друзьями, контакт с природой, растениями и животными, правильный режим дня, питьевой режим, здоровая и качественная еда, правильное отношение к жизни, крепкий сон, много живой еды: зелени, фруктов и овощей, употребление сырых орехов и семян, свежих проростков и соков – всё это один целостный комплекс нашего здоровья и красоты.