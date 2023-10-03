Рецепт отличных булочек с маком

мука пшеничная 550 гр.

дрожжи 8 гр.

молоко 250 мл.

масло сливочное 70 гр.

сахар 70 гр.

яйца 1 шт.

ванильный сахар 8 гр.

соль 1 ч.л.

для маковой начинки

мак пищевой 80 гр.

сахар 80 гр.

вода 150 мл.

масло сливочное 30 гр.

для смазывания

яичный желток 1 шт.

молоко 1 ст.л.

Смешиваем муку, дрожжи, сахар, соль и ванильный сахар.

Вливаем тёплое молоко, добавляем яйцо комнатной температуры.

Перемешиваем.

Добавляем мягкое сливочное масло.

Замешиваем гладкое и пластичное тесто.

Формируем из теста шар, перекладываем его в чистую миску, смазанную маслом, накрываем полотенцем и оставляем в тёплом месте расстаиваться 1 час.

Варим мак с водой около 10 минут на маленьком огне.

Как только вода впитается, добавляем сахар.

Перемешиваем и продолжаем уваривать начинку до полного испарения влаги.

Снимаем с огня, добавляем сливочное масло, перемешиваем и даём остыть.

Подошедшее тесто делим на 10 равных частей.

Раскатываем тесто в тонкие овальные пласты.

Накладываем маковую начинку и сворачиваем пласт рулетиком.

Разрезаем рулетик вдоль на две части, переплетаем их между собой.

Сворачиваем по кругу.

Перекладываем булочки на противень, застеленный пекарской бумагой, и даём постоять в тёплом месте 15-20 минут.

Затем смазываем булочки смесью желтка и молока.

Отправляем в заранее разогретую до 180°С духовку на 30 минут.

Как только булочки приобретут золотистый цвет, значит они готовы!

Кушать подано!