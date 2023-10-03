Рецепт отличных булочек с маком

Ингредиенты
мука пшеничная 550 гр.
дрожжи 8 гр.
молоко 250 мл.
масло сливочное 70 гр.
сахар 70 гр.
яйца 1 шт.
ванильный сахар 8 гр.
соль 1 ч.л.
для маковой начинки
мак пищевой 80 гр.
сахар 80 гр.
вода 150 мл.
масло сливочное 30 гр.
для смазывания
яичный желток 1 шт.
молоко 1 ст.л.
Рецепт приготовления
Смешиваем муку, дрожжи, сахар, соль и ванильный сахар.
Вливаем тёплое молоко, добавляем яйцо комнатной температуры.
Перемешиваем.
Добавляем мягкое сливочное масло.
Замешиваем гладкое и пластичное тесто.
Формируем из теста шар, перекладываем его в чистую миску, смазанную маслом, накрываем полотенцем и оставляем в тёплом месте расстаиваться 1 час.
Варим мак с водой около 10 минут на маленьком огне.
Как только вода впитается, добавляем сахар.
Перемешиваем и продолжаем уваривать начинку до полного испарения влаги.
Снимаем с огня, добавляем сливочное масло, перемешиваем и даём остыть.
Подошедшее тесто делим на 10 равных частей.
Раскатываем тесто в тонкие овальные пласты.
Накладываем маковую начинку и сворачиваем пласт рулетиком.
Разрезаем рулетик вдоль на две части, переплетаем их между собой.
Сворачиваем по кругу.
Перекладываем булочки на противень, застеленный пекарской бумагой, и даём постоять в тёплом месте 15-20 минут.
Затем смазываем булочки смесью желтка и молока.
Отправляем в заранее разогретую до 180°С духовку на 30 минут.
Как только булочки приобретут золотистый цвет, значит они готовы!
Кушать подано!
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