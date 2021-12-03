Четыре вкуса

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Готовим манты из заварного теста

Фото к рецепту: Манты из заварного теста с мясным фаршем и луком со специями

Ингредиенты

  • тесто на манты:
  • вода кипяток 500 мл.
  • растительное масло 50 мл.
  • мука пшеничная 700 гр. (± 50 гр. )
  • соль 1 ч.л. (с горкой)
  • фарш на манты:
  • фарш мясной 600 гр.
  • курдючный жир 150 гр.
  • лук репчатый 350 гр.
  • мясной бульон 100-150 мл.
  • зира .
  • кориандр .
  • смесь перцев .
  • соль .

Рецепт приготовления

Начинаем приготовление заварного теста и выливаем в большую миску пятьсот миллилитров кипятка, после чего добавляем в нее пятьдесят миллилитров растительного масла, высыпаем одну чайную ложку соли с горкой и хорошо перемешиваем все ингредиенты.

Просеиваем в объемную миску семьсот граммов пшеничной муки высшего сорта, затем за два приема высыпаем муку в миску с кипятком, после чего перемешиваем все ингредиенты и замешиваем тесто, которое продолжаем хорошо вымешивать руками пять минут. Собираем вымешанное тесто в комок и убираем его в целлофановый пакет на тридцать минут. Выкладываем в глубокую миску шестьсот граммов говяжьего фарша с добавленным в него курдючным жиром, после чего выкладываем в миску с фаршем три больших головки предварительно мелко нарезанного репчатого лука.

Высыпаем в миску с фаршем по вкусу кориандр, соль, смесь из молотого черного с красным перцев, зиру и хорошо перемешиваем между собой все ингредиенты.

Выливаем в миску с фаршем сто-сто пятьдесят миллилитров говяжьего бульона, затем вновь перемешиваем все ингредиенты и отставляем миску на двадцать минут.

Присыпаем стол небольшим количеством пшеничной муки и выкладываем тесто, которое затем обминаем и обваливаем в муке, после чего разделяем тесто на три одинаковые части и раскатываем одну из них до тонкой лепешки толщиной два миллиметра.

Нарезаем лепешку на двеннадцать заготовок необходимого размера и выкладываем на каждую из них по одной столовой ложке с горкой приготовленного мясного фарша, затем слепляем противоположные края каждой заготовки с фаршем и формируем манты.

Выкладываем манты на предварительно смазанную маслом решетку в поставленную на плиту мантоварку с кипящей водой, в которую добавляем немного растительного масла с лавровым листом, после чего прикрываем мантоварку крышкой и готовим их на пару тридцать пять минут. Приготовленные манты выкладываем на порционные тарелки и подаем в горячем виде к столу.

Кушать подано!

Фото рецепта

Манты из заварного теста с мясным фаршем и луком со специями: фото шаг 1Манты из заварного теста с мясным фаршем и луком со специями: фото шаг 2Манты из заварного теста с мясным фаршем и луком со специями: фото шаг 3Манты из заварного теста с мясным фаршем и луком со специями: фото шаг 4Манты из заварного теста с мясным фаршем и луком со специями: фото шаг 5Манты из заварного теста с мясным фаршем и луком со специями: фото шаг 6Манты из заварного теста с мясным фаршем и луком со специями: фото шаг 7Манты из заварного теста с мясным фаршем и луком со специями: фото шаг 8Манты из заварного теста с мясным фаршем и луком со специями: фото шаг 9

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