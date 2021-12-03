Готовим манты из заварного теста

Начинаем приготовление заварного теста и выливаем в большую миску пятьсот миллилитров кипятка, после чего добавляем в нее пятьдесят миллилитров растительного масла, высыпаем одну чайную ложку соли с горкой и хорошо перемешиваем все ингредиенты.

Просеиваем в объемную миску семьсот граммов пшеничной муки высшего сорта, затем за два приема высыпаем муку в миску с кипятком, после чего перемешиваем все ингредиенты и замешиваем тесто, которое продолжаем хорошо вымешивать руками пять минут. Собираем вымешанное тесто в комок и убираем его в целлофановый пакет на тридцать минут. Выкладываем в глубокую миску шестьсот граммов говяжьего фарша с добавленным в него курдючным жиром, после чего выкладываем в миску с фаршем три больших головки предварительно мелко нарезанного репчатого лука.

Высыпаем в миску с фаршем по вкусу кориандр, соль, смесь из молотого черного с красным перцев, зиру и хорошо перемешиваем между собой все ингредиенты.

Выливаем в миску с фаршем сто-сто пятьдесят миллилитров говяжьего бульона, затем вновь перемешиваем все ингредиенты и отставляем миску на двадцать минут.

Присыпаем стол небольшим количеством пшеничной муки и выкладываем тесто, которое затем обминаем и обваливаем в муке, после чего разделяем тесто на три одинаковые части и раскатываем одну из них до тонкой лепешки толщиной два миллиметра.

Нарезаем лепешку на двеннадцать заготовок необходимого размера и выкладываем на каждую из них по одной столовой ложке с горкой приготовленного мясного фарша, затем слепляем противоположные края каждой заготовки с фаршем и формируем манты.

Выкладываем манты на предварительно смазанную маслом решетку в поставленную на плиту мантоварку с кипящей водой, в которую добавляем немного растительного масла с лавровым листом, после чего прикрываем мантоварку крышкой и готовим их на пару тридцать пять минут. Приготовленные манты выкладываем на порционные тарелки и подаем в горячем виде к столу.

Кушать подано!