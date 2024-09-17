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Четыре вкуса

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Вкусные картофельные зразы с грибами

Фото к рецепту: Картофельные зразы с грибами

Ингредиенты

картофель - 1000 г (у меня красный)

яйцо - 1 шт.

мука - 80 г

лук - 1 шт.

шампиньоны - 300 г

чеснок - 1 зубчик

соль

перец

масло подсолнечное (для жарки)

Рецепт приготовления

Приготовить начинку.

Мелко нарезать лук, чеснок и шампиньоны.

На растительном масле обжарить вначале лук до прозрачности.

По желанию можно добавить мелко рубленный чеснок.

Затем добавить подготовленные грибы, посолить.

Обжариваем до полного испарения жидкости.

Начинка готова, оставляем её до полного остывания

Картошку отварить в мундире до готовности.

Прекрасно для этого блюда подходит красный картофель.

Отварной картофель очистить.

Приготовить из него пюре.

Добавить яйцо, соль, перец, перемешать.

Масло и картофельный отвар в пюре добавлять не нужно!

Просеять муку, перемешать до однородности.

Картофельную массу разделить на 12 частей, примерно по 70 г.

Ладошки смазать мукой, чтобы картофель к ним не приставал.

Формируем лепешку.

В центр выкладываем грибную начинку, примерно по 1 ст. л.

Соединить края лепешки и сформировать зразу, в форме котлеты.

Обваливаем зразы в муке с двух сторон, доску присыпать мукой и выложить зразы на доску.

Наливаем в сковороду растительное масло, разогреваем, выкладываем зразы и жарим на среднем огне до золотистого цвета.

Горячие зразы выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

Кушать подано!

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