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Крылышки в духовке в соево-медово-горчичном маринаде

Фото к рецепту: Крылышки в духовке в соево-медово-горчичном маринаде

Ингредиенты 

крылья - 10-12 шт. 
соевый соус - 4 столовые ложки 
горчица - 2 столовые ложки 
мед (жидкий) - 2 ст. 
перец - 1 ч. 
имбирь - 2 ч. 
чеснок - 2 ч. 
чили (молотый) - щепотка или по желанию 
оливковое масло - 1 столовая ложка 
соль - 1 ч. 

Пошаговый рецепт приготовления 

1. Крылья заранее промываю, очищаю от перьев, если в магазине они плохо чистились и срезают крайние фаланги. 
Потом крылья разрезаю пополам, но не полностью, то есть делаю глубокий надрез, но оставляю их целыми. 
2. Для маринада беру отдельную посуду, в которой смешиваю все ингредиенты. 
Вливаю соевый соус, добавляю в соус по 2 столовые ложки жидкого меда и горчицы. 
3. К этой медово-соевой смеси с горчицей добавляю 2 чайные ложки измельченного сушеного имбиря, чеснок также в измельченном сушеном виде и перец (1 или 2 чайные ложки). 
4. Перемешайте и добавьте соль и 1 столовую ложку оливкового масла. 
Если под рукой нет оливок, добавьте подсолнечник. 
5. Залейте этим маринадом крылышки и дайте им пропитаться не менее получаса. 
В идеале, крылышки замариновать вечером и оставить на ночь в холодильнике. 
6. Духовку разогреть до 200 градусов и обжарить крылышки 35-40 минут до готовности.

 
Оставьте немного маринада, чтобы смазать крылышки во время запекания. 
Приятного аппетита! 

Видео рецепт 

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