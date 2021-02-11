Крылышки в духовке в соево-медово-горчичном маринаде

Ингредиенты
крылья - 10-12 шт.
соевый соус - 4 столовые ложки
горчица - 2 столовые ложки
мед (жидкий) - 2 ст.
перец - 1 ч.
имбирь - 2 ч.
чеснок - 2 ч.
чили (молотый) - щепотка или по желанию
оливковое масло - 1 столовая ложка
соль - 1 ч.
Пошаговый рецепт приготовления
1. Крылья заранее промываю, очищаю от перьев, если в магазине они плохо чистились и срезают крайние фаланги.
Потом крылья разрезаю пополам, но не полностью, то есть делаю глубокий надрез, но оставляю их целыми.
2. Для маринада беру отдельную посуду, в которой смешиваю все ингредиенты.
Вливаю соевый соус, добавляю в соус по 2 столовые ложки жидкого меда и горчицы.
3. К этой медово-соевой смеси с горчицей добавляю 2 чайные ложки измельченного сушеного имбиря, чеснок также в измельченном сушеном виде и перец (1 или 2 чайные ложки).
4. Перемешайте и добавьте соль и 1 столовую ложку оливкового масла.
Если под рукой нет оливок, добавьте подсолнечник.
5. Залейте этим маринадом крылышки и дайте им пропитаться не менее получаса.
В идеале, крылышки замариновать вечером и оставить на ночь в холодильнике.
6. Духовку разогреть до 200 градусов и обжарить крылышки 35-40 минут до готовности.
Оставьте немного маринада, чтобы смазать крылышки во время запекания.
Приятного аппетита!
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