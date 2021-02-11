Крылышки в духовке в соево-медово-горчичном маринаде

Ингредиенты

крылья - 10-12 шт.

соевый соус - 4 столовые ложки

горчица - 2 столовые ложки

мед (жидкий) - 2 ст.

перец - 1 ч.

имбирь - 2 ч.

чеснок - 2 ч.

чили (молотый) - щепотка или по желанию

оливковое масло - 1 столовая ложка

соль - 1 ч.

Пошаговый рецепт приготовления

1. Крылья заранее промываю, очищаю от перьев, если в магазине они плохо чистились и срезают крайние фаланги.

Потом крылья разрезаю пополам, но не полностью, то есть делаю глубокий надрез, но оставляю их целыми.

2. Для маринада беру отдельную посуду, в которой смешиваю все ингредиенты.

Вливаю соевый соус, добавляю в соус по 2 столовые ложки жидкого меда и горчицы.

3. К этой медово-соевой смеси с горчицей добавляю 2 чайные ложки измельченного сушеного имбиря, чеснок также в измельченном сушеном виде и перец (1 или 2 чайные ложки).

4. Перемешайте и добавьте соль и 1 столовую ложку оливкового масла.

Если под рукой нет оливок, добавьте подсолнечник.

5. Залейте этим маринадом крылышки и дайте им пропитаться не менее получаса.

В идеале, крылышки замариновать вечером и оставить на ночь в холодильнике.

6. Духовку разогреть до 200 градусов и обжарить крылышки 35-40 минут до готовности.

Видео рецепт

Оставьте немного маринада, чтобы смазать крылышки во время запекания.Приятного аппетита!