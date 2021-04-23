Прибалтийские пирожки со шпротами

Ингредиенты
- слоеное тесто бездрожжевое – 250 г
- вареное яйцо – 1 шт.
- шпроты в масле – 1 б. (160 г)
- твердый сыр – 30 г
- репчатый лук – 1 шт.
- вода холодная кипяченая – 5 ст.л.
- 9% уксус – 1 ст.л.
- сахар – 0,5 ч.л.
- сырое яйцо – для смазывания
Пошаговый рецепт приготовления
В первую очередь замаринуйте лук.
Для этого нарежьте его кольцами. Затем смешайте в пиале холодную кипяченую воду воду , столовый уксус и сахар. Последний должен раствориться Кладем нарезанную лоуковицу в маринад на 15 минут.
Сваренное вкрутую яйцо нарежьте кольцами.
Слоеное тесто надо разморозить, оставив на столе на 1 час. С помощью скалки немного раскатайте его от центра к краям до толщины примерно 3 мм. Разрежьте на 8 квадратов размером 8х8 см.
По центру каждой заготовки разлодите маринованный лук.
Затем положите поверх лука кольца яиц.
Сверху шпроты (хвостик можно оборвать).
Поднимите противоположные углы квадратов и защипывайте, чтобы начинка оказалась внутри.
Перенесите заготовки на противень с пергаментной бумагой . С помощью ножа сделайте небольшие декоративные надрезы на открытых уголках пирожков. Смажьте сверху разболтанным яйцом, чтобы тесто подрумянилось.
Убираем заготовки в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
Как только пирожки будут готовы, переложите их на блюдо для подачи и посыпьте сверху горячую выпечку тертым сыром .
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