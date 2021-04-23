Четыре вкуса

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Прибалтийские пирожки со шпротами

Фото к рецепту: Прибалтийские пирожки со шпротами

Ингредиенты

  • слоеное тесто бездрожжевое – 250 г
  • вареное яйцо – 1 шт.
  • шпроты в масле – 1 б. (160 г)
  • твердый сыр – 30 г
  • репчатый лук – 1 шт.
  • вода холодная кипяченая – 5 ст.л.
  • 9% уксус – 1 ст.л.
  • сахар – 0,5 ч.л.
  • сырое яйцо – для смазывания

Пошаговый рецепт приготовления

В первую очередь  замаринуйте лук.

Для этого нарежьте его кольцами. Затем смешайте в пиале холодную кипяченую воду воду , столовый уксус и сахар. Последний должен раствориться Кладем нарезанную лоуковицу в маринад на 15 минут.

Сваренное вкрутую яйцо нарежьте кольцами.

Слоеное тесто надо разморозить, оставив на столе на 1 час. С помощью скалки немного раскатайте его от центра к краям до толщины примерно 3 мм. Разрежьте на 8 квадратов размером 8х8 см.

По центру каждой заготовки разлодите маринованный лук.

Затем положите поверх лука кольца яиц.

Сверху шпроты (хвостик можно оборвать).

Поднимите противоположные углы квадратов и защипывайте, чтобы начинка оказалась внутри.

Перенесите заготовки на противень с пергаментной бумагой . С помощью ножа сделайте небольшие декоративные надрезы на открытых уголках пирожков. Смажьте сверху разболтанным яйцом, чтобы тесто подрумянилось.

Убираем заготовки в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Как только пирожки будут готовы, переложите их на блюдо для подачи и посыпьте сверху горячую выпечку тертым сыром .

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