Вкусная пицца из кабачков

Рецепт приготовления

Кабачки натрите на крупной терке, а после отожмите сок.

Смешайте их с яйцом, добавив соль и перец по вкусу.

Положите туда же муку с разрыхлителем, перемешайте.

Вылейте тесто в форму (не менее 26 см диаметр).

Сверху положите нарезанную ветчину и лук.

Потом нарезанные помидоры.

Немного смажьте майонез и посыпьте натертым сыром.

Поставьте в духовку, при 180 градусах, 35-40 минут.

За 10 минут до готовности посыпьте сушеным орегано и снова поставить в духовку запекаться уже до готовности.

Достаньте готовую пицуу, дайте ей остыть, посыпьте зеленью и подайте к столу.