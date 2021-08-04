Четыре вкуса

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Вкусная пицца из кабачков

Фото к рецепту: Пицца из кабачков

Ингредиенты

  • кабачки – 300 гр.
  • мука – 100-120 гр.
  • яйцо – 1 шт.
  • помидоры – 1-2 шт.
  • ветчина (колбаса) – 100 гр.
  • лук – 1 шт.
  • сыр – 100 гр.
  • разрыхлитель – 1 ч.л. без горки
  • орегано – 1 ч.л.
  • майонез – 40-50 гр.
  • соль
  • перец

Рецепт приготовления

Кабачки натрите на крупной терке, а после отожмите сок.

Положите туда же муку с разрыхлителем, перемешайте.

Вылейте тесто в форму (не менее 26 см диаметр).

Сверху положите нарезанную ветчину и лук.

Потом нарезанные помидоры.

Немного смажьте майонез и посыпьте натертым сыром.

Поставьте в духовку, при 180 градусах, 35-40 минут.

За 10 минут до готовности посыпьте сушеным орегано и снова поставить в духовку запекаться уже до готовности.

Достаньте готовую пицуу, дайте ей остыть, посыпьте зеленью и подайте к столу.

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