Вкусная пицца из кабачков

Ингредиенты
- кабачки – 300 гр.
- мука – 100-120 гр.
- яйцо – 1 шт.
- помидоры – 1-2 шт.
- ветчина (колбаса) – 100 гр.
- лук – 1 шт.
- сыр – 100 гр.
- разрыхлитель – 1 ч.л. без горки
- орегано – 1 ч.л.
- майонез – 40-50 гр.
- соль
- перец
Рецепт приготовления
Кабачки натрите на крупной терке, а после отожмите сок.
Смешайте их с яйцом, добавив соль и перец по вкусу.
Положите туда же муку с разрыхлителем, перемешайте.
Вылейте тесто в форму (не менее 26 см диаметр).
Сверху положите нарезанную ветчину и лук.
Потом нарезанные помидоры.
Немного смажьте майонез и посыпьте натертым сыром.
Поставьте в духовку, при 180 градусах, 35-40 минут.
За 10 минут до готовности посыпьте сушеным орегано и снова поставить в духовку запекаться уже до готовности.
Достаньте готовую пицуу, дайте ей остыть, посыпьте зеленью и подайте к столу.
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