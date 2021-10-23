Четыре вкуса

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Лечо из перца и томатной пасты

Фото к рецепту: Лечо из перца и томатной пасты

Ингредиенты

  • перец очищенный - 800 гр.
  • томатная паста - 200 гр.
  • вода - 400 мл.
  • соль - 0.5 - 1 ч.л.
  • сахар - 1 ст.л.
  • перец горошком - 7 шт.
  • лавровый лист - 4-5 шт.
  • чеснок - 2-3 зубчика

Рецепт приготовления

1. Помыть,почистить и нарезать перец на произвольные кусочки.

2. Выкладываем томатную пасту в чашу мультиварки или в кастрюлю, добавляем воду и размешиваем до однородности.

Добавляем соль, сахар и нарезанный чеснок.

А также перец горошком и лавровый лист.

3. Помещаем нарезанный перец в чашу мультиварки(кастрюлю) с томатным соусом.

Доводим до кипения и варим на режиме "Варка" (в мультиварке 20-25 минут (лучше прикрыть крышку).

Если варите на плите все абсолютно также- доводим до кипения и варим 20-25 минут периодически помешивая.

4. Готовое лечо раскладываем по стерилизованным банкам, остужаем и убираем в прохладное место.

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