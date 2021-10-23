Лечо из перца и томатной пасты

Рецепт приготовления

1. Помыть,почистить и нарезать перец на произвольные кусочки.

2. Выкладываем томатную пасту в чашу мультиварки или в кастрюлю, добавляем воду и размешиваем до однородности.

Добавляем соль, сахар и нарезанный чеснок.

А также перец горошком и лавровый лист.

3. Помещаем нарезанный перец в чашу мультиварки(кастрюлю) с томатным соусом.

Доводим до кипения и варим на режиме "Варка" (в мультиварке 20-25 минут (лучше прикрыть крышку).

Если варите на плите все абсолютно также- доводим до кипения и варим 20-25 минут периодически помешивая.

4. Готовое лечо раскладываем по стерилизованным банкам, остужаем и убираем в прохладное место.