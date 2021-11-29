Всего за 15 минут: салат с сухариками и фасолью

Ингредиенты
колбаса – 150 гр.
сыр твердый – 100 гр.
консервированная фасоль – 1 банка
сухарики – 30-40 гр.
зелень укропа – 10 гр.
майонез – 100 гр.
Рецепт приготовления
Для сухариков: в хлеб/батон, нарезанный кубиками, добавить раст. масло, соль и специи по вкусу, и чеснок.
Перемешать, отправить в духовку на 15 мин. при 150 градусов.
Смешать колбасу (нарезанную кубиками), сыр (натертый на крупной терке), мелконарезанный укроп, консервированную фасоль. Добавить майонез.
Перемешать.
Перед подачей в салат добавить сухарики, ещё раз перемешать.
Кушать подано!
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