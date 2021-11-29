Всего за 15 минут: салат с сухариками и фасолью

колбаса – 150 гр.

сыр твердый – 100 гр.

консервированная фасоль – 1 банка

сухарики – 30-40 гр.

зелень укропа – 10 гр.

майонез – 100 гр.

Рецепт приготовления

Для сухариков: в хлеб/батон, нарезанный кубиками, добавить раст. масло, соль и специи по вкусу, и чеснок.

Перемешать, отправить в духовку на 15 мин. при 150 градусов.

Смешать колбасу (нарезанную кубиками), сыр (натертый на крупной терке), мелконарезанный укроп, консервированную фасоль. Добавить майонез.

Перемешать.

Перед подачей в салат добавить сухарики, ещё раз перемешать.

Кушать подано!