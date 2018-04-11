Закуска из красной рыбы с сыром Филадельфия

Ингредиенты:
- -Красная рыба малосольная (семга, форель, лосось) – 200 г.
- -Сыр Филадельфия – 100 г.
- -Укроп – 2 веточки.
- -Лимон – 1 шт.
Приготовление:
- Для приготовления этой закуски вам понадобятся небольшие формочки или кофейные чашки.
- Каждую чашку застелить пищевой пленкой так, чтобы она свисала по краям на 2-3 см.
- Рыбу нарезать тонкими полосками. Полоски должны быть достаточно длинными, чтобы ими можно было выстилать чашки и краешки рыбы немного свисали.
- Укроп мелко нарезать и смешать с сыром Филадельфия.
- Получившейся массой заполнить рыбные формы.
- Прикрыть сырную массу свисающими кончиками рыбы.
- Лимон нарезать тонкими кружочками и выложить на тарелку.
- На каждый кружок лимона аккуратно поставить перевернутую вверх дном чашку с рыбой закуской.
- Снять чашку и пищевую пленку.
Приятного аппетита!
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