Четыре вкуса

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Закуска из красной рыбы с сыром Филадельфия

Закуска из красной рыбы с сыром Филадельфия

Ингредиенты:

  • -Красная рыба малосольная (семга, форель, лосось) – 200 г.
  • -Сыр Филадельфия – 100 г.
  • -Укроп – 2 веточки.
  • -Лимон – 1 шт.

Приготовление:

  1. Для приготовления этой закуски вам понадобятся небольшие формочки или кофейные чашки.
  2. Каждую чашку застелить пищевой пленкой так, чтобы она свисала по краям на 2-3 см.
  3. Рыбу нарезать тонкими полосками. Полоски должны быть достаточно длинными, чтобы ими можно было выстилать чашки и краешки рыбы немного свисали.
  4. Укроп мелко нарезать и смешать с сыром Филадельфия.
  5. Получившейся массой заполнить рыбные формы.
  6. Прикрыть сырную массу свисающими кончиками рыбы.
  7. Лимон нарезать тонкими кружочками и выложить на тарелку.
  8. На каждый кружок лимона аккуратно поставить перевернутую вверх дном чашку с рыбой закуской.
  9. Снять чашку и пищевую пленку.

Приятного аппетита!

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