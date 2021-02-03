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Эта турецкая еда нас покорила! Открытые пирожки с мясом в духовке

Фото к рецепту: Эта турецкая еда нас покорила! открытые пирожки с мясом в духовке! / turkish meat pies pide

Ингредиенты

  • для теста
  • масло сливочное (мягкого) — 125 г
  • белок яичный — 1 шт
  • масло растительное (без запаха) — 100 мл
  • йогурт — 200 мл
  • соль — 1,5 ч.л.
  • мука пшеничная / мука — 350 г
  • разрыхлитель теста — 2 ч.л.
  • для начинки
  • фарш мясной — 360 г
  • перец болгарский (1 перемалываем с мясом, а 1 режем мелким кубиком и смешиваем опять таки с фаршем) — 2 шт
  • лук репчатый — 1 шт
  • зелень — 1 пуч.
  • соль — 1 ч.л.
  • перец черный — 1/2 ч.л.
  • для смазки пирожков перед духовкой
  • желток яичный — 1 шт

Пошаговый рецепт приготовления

Замешиваем эластичное тесто из всех ингредиентов "для теста", к рукам не липнет, делим на 12 равных частей, скатываем в шарики и даем отдохнуть минут 20, пока готовим фарш. Формируем пирожки, как на видео (раскатываем шарик, делаем надрезы по краям и сворачиваем тесто крест на крест), наполняем начинкой (примерно 1 ст. ложка), смазываем желтком и ставим в духовой шкаф на 25 -30 минут при температуре 180 градусов.

Отличный ужин вам обеспечен! Все и даже детки едят с удовольствием

Видео рецепт

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