Эта турецкая еда нас покорила! Открытые пирожки с мясом в духовке

Ингредиенты
- для теста
- масло сливочное (мягкого) — 125 г
- белок яичный — 1 шт
- масло растительное (без запаха) — 100 мл
- йогурт — 200 мл
- соль — 1,5 ч.л.
- мука пшеничная / мука — 350 г
- разрыхлитель теста — 2 ч.л.
- для начинки
- фарш мясной — 360 г
- перец болгарский (1 перемалываем с мясом, а 1 режем мелким кубиком и смешиваем опять таки с фаршем) — 2 шт
- лук репчатый — 1 шт
- зелень — 1 пуч.
- соль — 1 ч.л.
- перец черный — 1/2 ч.л.
- для смазки пирожков перед духовкой
- желток яичный — 1 шт
Пошаговый рецепт приготовления
Замешиваем эластичное тесто из всех ингредиентов "для теста", к рукам не липнет, делим на 12 равных частей, скатываем в шарики и даем отдохнуть минут 20, пока готовим фарш. Формируем пирожки, как на видео (раскатываем шарик, делаем надрезы по краям и сворачиваем тесто крест на крест), наполняем начинкой (примерно 1 ст. ложка), смазываем желтком и ставим в духовой шкаф на 25 -30 минут при температуре 180 градусов.
Отличный ужин вам обеспечен! Все и даже детки едят с удовольствием
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