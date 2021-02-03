Эта турецкая еда нас покорила! Открытые пирожки с мясом в духовке

Замешиваем эластичное тесто из всех ингредиентов "для теста", к рукам не липнет, делим на 12 равных частей, скатываем в шарики и даем отдохнуть минут 20, пока готовим фарш. Формируем пирожки, как на видео (раскатываем шарик, делаем надрезы по краям и сворачиваем тесто крест на крест), наполняем начинкой (примерно 1 ст. ложка), смазываем желтком и ставим в духовой шкаф на 25 -30 минут при температуре 180 градусов.

Отличный ужин вам обеспечен! Все и даже детки едят с удовольствием