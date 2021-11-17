Четыре вкуса

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Вкусный грибной суп с плавленным сыром

Фото к рецепту: Грибной суп с плавленным сыром

Ингредиенты

  • грибы вешенки - 300 гр
  • плавленные сырки — 210 гр. (3шт)
  • картофель — 300 гр
  • лук — 100 гр
  • морковь — 150 гр
  • вода — 1500 мл.
  • растительное масло — 30 мл.

Рецепт приготовления с фото

Грибной суп с плавленным сыром: фото шаг 1
1. Для комфортной готовки приготовим все продукты.
Грибной суп с плавленным сыром: фото шаг 2
2. Шинкуем практически всё — Плавленные сырки, картофель, лук и морковь.
Грибной суп с плавленным сыром: фото шаг 3
3. Отправляем в чашу — Растительное масло и лук с морковью — Режим «Жарка» 10 минут
Грибной суп с плавленным сыром: фото шаг 4
4. Добавляем Картофель и грибы и примерно (200-300мл воды) — Режим «Тушение» 20 минут.
Грибной суп с плавленным сыром: фото шаг 5
5. Добавляем Сыр и оставшуюся воду (1200-1300мл) — Режим «Тушение» 40 минут.
Грибной суп с плавленным сыром: фото шаг 6
6. Кушать подано!

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