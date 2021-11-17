Вкусный грибной суп с плавленным сыром
Ингредиенты
- грибы вешенки - 300 гр
- плавленные сырки — 210 гр. (3шт)
- картофель — 300 гр
- лук — 100 гр
- морковь — 150 гр
- вода — 1500 мл.
- растительное масло — 30 мл.
Рецепт приготовления с фото
1. Для комфортной готовки приготовим все продукты.
2. Шинкуем практически всё — Плавленные сырки, картофель, лук и морковь.
3. Отправляем в чашу — Растительное масло и лук с морковью — Режим «Жарка» 10 минут
4. Добавляем Картофель и грибы и примерно (200-300мл воды) — Режим «Тушение» 20 минут.
5. Добавляем Сыр и оставшуюся воду (1200-1300мл) — Режим «Тушение» 40 минут.
6. Кушать подано!
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