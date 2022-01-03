Песочный пирог с брусникой на Рождество

Ингредиенты
- яйца 2 шт.
- ванилин 1 гр.
- разрыхлитель 1 ч.л.
- сахар 1 ст.л.
- мука 1 кг.
- сливочное масло 200 гр.
- брусничный джем 200 гр.
Рецепт приготовления
В миску разбить яйца, добавить разрыхлитель, ванилин, сахар и перемешать венчиком.
На стол просеять муку и обмакивая сливочное масло в муке, натереть на терке.
Сделать лунку и частями наливать яичную смесь. Замешиваем тесто. От теста отделить 4-ю часть для полосок.
Основную часть раскатать в пласт и переложить в форму. На тесто выложить джем и сверху украсить полосками теста. Выпекать при 200 градусах 20 минут.
Кушать подано!
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