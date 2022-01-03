Четыре вкуса

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Песочный пирог с брусникой на Рождество

Фото к рецепту: Рождественский песочный пирог с брусникой

Ингредиенты

  • яйца 2 шт.
  • ванилин 1 гр.
  • разрыхлитель 1 ч.л.
  • сахар 1 ст.л.
  • мука 1 кг.
  • сливочное масло 200 гр.
  • брусничный джем 200 гр.

Рецепт приготовления

В миску разбить яйца, добавить разрыхлитель, ванилин, сахар и перемешать венчиком.

На стол просеять муку и обмакивая сливочное масло в муке, натереть на терке.

Сделать лунку и частями наливать яичную смесь. Замешиваем тесто. От теста отделить 4-ю часть для полосок.

Основную часть раскатать в пласт и переложить в форму. На тесто выложить джем и сверху украсить полосками теста. Выпекать при 200 градусах 20 минут.

Кушать подано!

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