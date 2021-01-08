Восхитительный пирог с корицей «Рождественская звезда»

Масло сливочное растопить.

Молоко подогреть до 30-40С, добавить дрожжи, по 2 ст.л. муки и сахара из общего количества, перемешать и оставить на 10 минут.

Яйца соединить с остатками сахара, ванильным сахаром, растительным маслом. Влить дрожжевую болтушку.

Ввести муку с солью, перемешать, и перейдя на рабочую поверхность постепенно, во время вымешивания ввести сливочное масло. Тесто вымешивать в течение 10-15 минут, можно поотбивать.

После того как тесто подойдет,время - 2 часа, пока объем не увеличится вдвое, обмять его и поделить на 4 части, каждую раскатать в пласт.

Выложить в форму/на лист первый слой теста смазать маслом и присыпать сверху начинку, корицу с сахаром, второй слой-масло-начинка, третий слой теста-масло-начинка,четвёртый слой теста.

Острым ножом нарезать пирог на 8 частей, предварительно пометив центр стаканом. А затем каждую восьмую нарезать еще раз на 2 части, итого 16.

Затем, попарно каждые 2 части, перекутить 3 раза в разные стороны и зафиксировать (если непонятен способ формовки см. видео внизу). Дать расстойку 40 минут.

После чего смазать взбитым желтком + маленькая щепоточка соли и немного молока.

Выпекать при 180С градусов примерно 30 минут.