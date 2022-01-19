Рецепт рыбного супа из двух видов рыбы

Ингредиенты
- тилапия - 1 филешка (120 г.)
- форель - набор для супа
- вода - 2 л.
- лук - 1 шт.
- морковь - 1 шт.
- булгур - 20 г.
- картошка - 250 г.
- сыр плавленый - 150 г.
- зелень
- соль -
- перец -
Рецепт приготовления
1. Начнем с бульона. В воду добавляем рыбу и оставляем закипать. По мере закипания, будет образовываться пена, которую нужно снимать. После добавляем в бульон немного соли и оставляем вариться минут 15-20.
2. Пока варится бульон, займемся зажаркой. Для этого на раскаленную сковороду кладем лук, немного обжариваем. Следом добавляем морковь и жарим все до полной готовности. Не забываем добавить соль и перец (можно добавить любые любимые приправы).
3. Бульон сварился, теперь нам нужно достать всю рыбу и обязательно процедить бульон.
4. Далее в процеженный бульон добавляем булгур - варим 5-7 минут, следом добавляем картофель и варим до полуготовности.
5. Пока варится картофель займемся плавленым сыром. Чтобы он лучше разошелся в супе, я добавляю в чашку с сыром постепенно немного бульона и все перемешиваю до образования однородной пастообразной массы.
6. Теперь пришло время добавить в бульон зажарку, перебранную рыбу, сыр и зелень. Доводим все до кипения и суп готов!
Кушать подано!
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