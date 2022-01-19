Четыре вкуса

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Рецепт рыбного супа из двух видов рыбы

Фото к рецепту: Суп с рыбой - простой рецепт! рыбный суп с 2 видами рыбы

Ингредиенты

  • тилапия - 1 филешка (120 г.)
  • форель - набор для супа
  • вода - 2 л.
  • лук - 1 шт.
  • морковь - 1 шт.
  • булгур - 20 г.
  • картошка - 250 г.
  • сыр плавленый - 150 г.
  • зелень
  • соль -
  • перец -

Рецепт приготовления

1. Начнем с бульона. В воду добавляем рыбу и оставляем закипать. По мере закипания, будет образовываться пена, которую нужно снимать. После добавляем в бульон немного соли и оставляем вариться минут 15-20.

2. Пока варится бульон, займемся зажаркой. Для этого на раскаленную сковороду кладем лук, немного обжариваем. Следом добавляем морковь и жарим все до полной готовности. Не забываем добавить соль и перец (можно добавить любые любимые приправы).

3. Бульон сварился, теперь нам нужно достать всю рыбу и обязательно процедить бульон.

4. Далее в процеженный бульон добавляем булгур - варим 5-7 минут, следом добавляем картофель и варим до полуготовности.

5. Пока варится картофель займемся плавленым сыром. Чтобы он лучше разошелся в супе, я добавляю в чашку с сыром постепенно немного бульона и все перемешиваю до образования однородной пастообразной массы.

6. Теперь пришло время добавить в бульон зажарку, перебранную рыбу, сыр и зелень. Доводим все до кипения и суп готов!

Кушать подано!

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