Готовим жаркое с охотничьими колбасками и грудинкой

1. Картофель очищаю, мою, нарезаю на средние кубики.

2. Нарезаю колбаски, перец, грудинку, лук, измельчаю чеснок, сыр тру на мелкой терке.

3. Для заправки, смешиваю майонез с кетчупом.

4. В глубокой миске смешиваю картофель, колбаски, грудинку, перец, лук, солю по вкусу, добавляю заправку , перемешиваю.

5. Форму для запекания смазываю сливочным маслом, в форму перекладываю овощи с колбасками, распределяю по всей форме, накрываю фольгой и отправляю в духовку на 40 минут, температура 180С.

6. Прошло 15 минут, убираю фольгу, посыпаю измельченным чесноком и отправляю в духовку на 15-20 минут, чтобы картофель стал румяным.

7. За 5-7 минут до окончания запекания, достаю из духовки и посыпаю натертым сыром.

8. Жаркое достаю из духовки и посыпаю измельченным зеленым луком.



Кушать подано!