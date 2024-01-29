Четыре вкуса
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Четыре вкуса

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Готовим жаркое с охотничьими колбасками и грудинкой

Фото к рецепту: Жаркое с грудинкой и охотничьими колбасками

нгредиенты

  • картофель ( средний) - 6 шт.
  • колбаски охотничьи - 3 шт.
  • грудинка - 100 г
  • перец сладкий - 1 шт.
  • сыр твердый - 60 г
  • лук красный - 1 шт.
  • чеснок - 2 зубчика.
  • хмели - сунели - 1 ч.л.
  • базилик - 1 ч.л.
  • майонез - 3 ст.л.
  • кетчуп - 2 ст.л.
  • соль- .
  • лук зеленый.

Рецепт приготовления

1. Картофель очищаю, мою, нарезаю на средние кубики.

2. Нарезаю колбаски, перец, грудинку, лук, измельчаю чеснок, сыр тру на мелкой терке.

3. Для заправки, смешиваю майонез с кетчупом.

4. В глубокой миске смешиваю картофель, колбаски, грудинку, перец, лук, солю по вкусу, добавляю заправку , перемешиваю.

5. Форму для запекания смазываю сливочным маслом, в форму перекладываю овощи с колбасками, распределяю по всей форме, накрываю фольгой и отправляю в духовку на 40 минут, температура 180С.

6. Прошло 15 минут, убираю фольгу, посыпаю измельченным чесноком и отправляю в духовку на 15-20 минут, чтобы картофель стал румяным.

7. За 5-7 минут до окончания запекания, достаю из духовки и посыпаю натертым сыром.

8. Жаркое достаю из духовки и посыпаю измельченным зеленым луком.

Кушать подано!

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