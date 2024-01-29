Готовим жаркое с охотничьими колбасками и грудинкой

нгредиенты
- картофель ( средний) - 6 шт.
- колбаски охотничьи - 3 шт.
- грудинка - 100 г
- перец сладкий - 1 шт.
- сыр твердый - 60 г
- лук красный - 1 шт.
- чеснок - 2 зубчика.
- хмели - сунели - 1 ч.л.
- базилик - 1 ч.л.
- майонез - 3 ст.л.
- кетчуп - 2 ст.л.
- соль- .
- лук зеленый.
Рецепт приготовления
1. Картофель очищаю, мою, нарезаю на средние кубики.
2. Нарезаю колбаски, перец, грудинку, лук, измельчаю чеснок, сыр тру на мелкой терке.
3. Для заправки, смешиваю майонез с кетчупом.
4. В глубокой миске смешиваю картофель, колбаски, грудинку, перец, лук, солю по вкусу, добавляю заправку , перемешиваю.
5. Форму для запекания смазываю сливочным маслом, в форму перекладываю овощи с колбасками, распределяю по всей форме, накрываю фольгой и отправляю в духовку на 40 минут, температура 180С.
6. Прошло 15 минут, убираю фольгу, посыпаю измельченным чесноком и отправляю в духовку на 15-20 минут, чтобы картофель стал румяным.
7. За 5-7 минут до окончания запекания, достаю из духовки и посыпаю натертым сыром.
8. Жаркое достаю из духовки и посыпаю измельченным зеленым луком.
Кушать подано!
Свежие комментарии