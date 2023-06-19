Рецепт лодочек из баклажанов с сыром

Ингредиенты
баклажаны – 1-1,5 кг
сливочное масло – 10-15 гр. на каждую половинку баклажана
моцарелла – 15-30 гр. на каждую половинку баклажана
карри
соль
кинза (базилик/петрушка)
соус болоньезе:
фарш (свинина/говядина) – 300-350 гр.
лук – 50-60 гр.
морковь – 50-60 гр.
сельдерей – 1-2 стебля
чеснок – 1-2 зубчика
вино – 100-150 мл.
молоко – 50 мл.
томатная паста – 50 гр.
вода (бульон) – 300-400 мл.
оливковое масло – 2-3 ст.
сливочное масло (по желанию) – 15-20 гр.
соль
черный перец
сахара (по желанию) – 0,5 ч.л.
Рецепт приготовления
• разрезать баклажаны вдоль на две части
• в получившихся «лодочках» сделать ромбообразные надрезы – нужно прорезать мякоть на всю глубину, но при этом не задеть кожуру
• «лодочки» по вкусу посолить и приправить карри
• выложить «лодочки» на противень
• запекать в духовке 30-40 минут при температуре 170-280 градусов (до полной готовности
Приготовить соус Болоньезе:
• лук и сельдерей нарезать мелким кубиком
• морковь натереть на мелкой терке, а чеснок измельчить
• в сковороде разогреть смесь оливкового и сливочного масел
• на разогретом масле обжарить лук и чеснок до золотистого цвета
• добавить морковь, а затем сельдерей – обжаривать 5-6 минут
• добавить к обжаренным овощам фарш – периодически перемешивая обжаривать 5-10 минут, одновременно с этим «разбивая» фарш на мелкие фрагменты
• добавить в сковороду вино – обжаривать до выпаривания вина
• добавить в сковороду молоко (или не жирные сливки) – обжаривать 2-3 минуты, чтобы молоко успело впитаться
• добавить в сковороду томатную пасту – хорошо перемешать и обжаривать еще 5-6 минут
• добавить в сковороду воду (или бульон) – перемешать
• добавить в соус соль, черный перец и сахар – перемешать
• накрыть сковороду крышкой и тушить соус на небольшом огне 15-20 минут
Достать баклажаны из духовки
На каждую «лодочку» выложить 10-15 гр сливочного масла – вилкой соскрести мякоть баклажана с кожуру, одновременно перемешивая ее с маслом
Сыр натереть на мелкой терке
Выложить на каждую «лодочку» 15-30 гр тертого сыра – перемешать с мякотью баклажана
Снять соус Болоньезе с огня
Добавить в каждую баклажановую «лодочку» 1-2 ложки соуса
Присыпать измельченной свежей зелень: кинзой, базиликом или петрушкой.
Кушать подано!
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