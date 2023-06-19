Рецепт лодочек из баклажанов с сыром

баклажаны – 1-1,5 кг

сливочное масло – 10-15 гр. на каждую половинку баклажана

моцарелла – 15-30 гр. на каждую половинку баклажана

карри

соль

кинза (базилик/петрушка)

соус болоньезе:

фарш (свинина/говядина) – 300-350 гр.

лук – 50-60 гр.

морковь – 50-60 гр.

сельдерей – 1-2 стебля

чеснок – 1-2 зубчика

вино – 100-150 мл.

молоко – 50 мл.

томатная паста – 50 гр.

вода (бульон) – 300-400 мл.

оливковое масло – 2-3 ст.

сливочное масло (по желанию) – 15-20 гр.

соль

черный перец

сахара (по желанию) – 0,5 ч.л.

• разрезать баклажаны вдоль на две части

• в получившихся «лодочках» сделать ромбообразные надрезы – нужно прорезать мякоть на всю глубину, но при этом не задеть кожуру

• «лодочки» по вкусу посолить и приправить карри

• выложить «лодочки» на противень

• запекать в духовке 30-40 минут при температуре 170-280 градусов (до полной готовности

Приготовить соус Болоньезе:

• лук и сельдерей нарезать мелким кубиком

• морковь натереть на мелкой терке, а чеснок измельчить

• в сковороде разогреть смесь оливкового и сливочного масел

• на разогретом масле обжарить лук и чеснок до золотистого цвета

• добавить морковь, а затем сельдерей – обжаривать 5-6 минут

• добавить к обжаренным овощам фарш – периодически перемешивая обжаривать 5-10 минут, одновременно с этим «разбивая» фарш на мелкие фрагменты

• добавить в сковороду вино – обжаривать до выпаривания вина

• добавить в сковороду молоко (или не жирные сливки) – обжаривать 2-3 минуты, чтобы молоко успело впитаться

• добавить в сковороду томатную пасту – хорошо перемешать и обжаривать еще 5-6 минут

• добавить в сковороду воду (или бульон) – перемешать

• добавить в соус соль, черный перец и сахар – перемешать

• накрыть сковороду крышкой и тушить соус на небольшом огне 15-20 минут

Достать баклажаны из духовки

На каждую «лодочку» выложить 10-15 гр сливочного масла – вилкой соскрести мякоть баклажана с кожуру, одновременно перемешивая ее с маслом

Сыр натереть на мелкой терке

Выложить на каждую «лодочку» 15-30 гр тертого сыра – перемешать с мякотью баклажана

Снять соус Болоньезе с огня

Добавить в каждую баклажановую «лодочку» 1-2 ложки соуса

Присыпать измельченной свежей зелень: кинзой, базиликом или петрушкой.

Кушать подано!