Самый вкусный завтрак за 3 минуты (готовим в мультиварке)

Вы не поверите, но это блюдо и правда готовится всего за 3 минуты! Блюдо такое простое, что приготовить его сможет даже ребенок. В его составе творог, что делает блюдо не только вкусным, но и полезным. Для разнообразия в него можно добавить сухофрукты, курагу или изюм. А также какао или варенье.
Необходимые продукты
- 100 грамм творога
- 1 куриное яйцо
- 1 столовая ложка изюма
- пол столовой ложки сахара
- 1 столовая ложка муки
Начинаем приготовление
- В чашку кладем изюм и заливаем кипятком. В таком виде оставляем на несколько минут.
- В чашку кладем творог, добавляем куриное яйцо, муку и сахар. Все перемешиваем до однородности. В смесь добавляем изюм и перемешиваем.
- В чашку наливаем столовую ложку воды и кладем творог. Разравниваем массу и ставим в микроволновку.
- Готовим 3 минуты при мощности 700 Вт.
- Готовый завтрак перекладываем в тарелку, украшаем изюмом и подаем к столу.
Приятного аппетита!
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