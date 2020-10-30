Самый вкусный завтрак за 3 минуты (готовим в мультиварке)

Вы не поверите, но это блюдо и правда готовится всего за 3 минуты! Блюдо такое простое, что приготовить его сможет даже ребенок. В его составе творог, что делает блюдо не только вкусным, но и полезным. Для разнообразия в него можно добавить сухофрукты, курагу или изюм. А также какао или варенье.

Необходимые продукты

100 грамм творога

1 куриное яйцо

1 столовая ложка изюма

пол столовой ложки сахара

1 столовая ложка муки

Начинаем приготовление

В чашку кладем изюм и заливаем кипятком. В таком виде оставляем на несколько минут. В чашку кладем творог, добавляем куриное яйцо, муку и сахар. Все перемешиваем до однородности. В смесь добавляем изюм и перемешиваем. В чашку наливаем столовую ложку воды и кладем творог. Разравниваем массу и ставим в микроволновку. Готовим 3 минуты при мощности 700 Вт. Готовый завтрак перекладываем в тарелку, украшаем изюмом и подаем к столу.

Приятного аппетита!