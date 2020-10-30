Четыре вкуса

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Самый вкусный завтрак за 3 минуты (готовим в мультиварке)

Вы не поверите, но  это блюдо и правда готовится всего за 3 минуты! Блюдо такое простое, что приготовить его сможет даже ребенок. В его составе творог, что делает блюдо не только вкусным, но и полезным. Для разнообразия в него можно добавить сухофрукты, курагу или изюм. А также какао или варенье.

Необходимые продукты

  • 100 грамм творога
  • 1 куриное яйцо
  • 1 столовая ложка изюма
  • пол столовой ложки сахара
  • 1 столовая ложка муки

Начинаем приготовление

  1. В чашку кладем изюм и заливаем кипятком. В таком виде оставляем на несколько минут.
  2. В чашку кладем творог, добавляем куриное яйцо, муку и сахар. Все перемешиваем до однородности. В смесь добавляем изюм и перемешиваем.
  3. В чашку наливаем столовую ложку воды и кладем творог. Разравниваем массу и ставим в микроволновку.
  4. Готовим 3 минуты при мощности 700 Вт.
  5. Готовый завтрак перекладываем в тарелку, украшаем изюмом и подаем к столу.

Самый вкусный завтрак за 3 минуты (готовим в мультиварке)

Приятного аппетита!

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