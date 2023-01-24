Готовим вкусные индийские лепешки чапати

Ингредиенты
- пшеничная мука в/с – 320 г
- вода – 180 г
- соль – 1 щепотка
- растительное масло – 1 ч.л.
- растительное масло для смазывания чапати
Рецепт приготовления
В глубокую чашу просеять пшеничную муку, добавить соль и хорошо перемешать.
Добавить воду и замесите тесто. Когда тесто соберётся в комок, смазать тесто маслом и еще раз немного его вымесить, чтобы оно получилось гладкое.
Снова смазать тесто небольшим количеством масла, накрыть и дать отдохнуть 15-20 минут.
Затем тесто и ещё раз вымесить. Сделать небольшие шарики из теста, примерно по 65 грамм.
Стол присыпать мукой, взять один шарик теста, раскатать его скалкой в тонкий блин. Смазать небольшим количеством масла и сложить пополам. Снова смазать небольшим количеством масла и сложите вчетверо. Это даст 3 слоя чапати. Раскатать в тонкую лепёшку.
Для приготовления двухслойных чапати раскатать шарик в тонкий овал. Смазать небольшим количеством масла и защипнуть его в центре. Сложить пополам и раскатать в тонкую лепёшку.
Когда начнёте раскатывать шарики из теста, можете поставить сковороду (я готовлю на блинной сковороде) на плиту и включить, чтобы нагреть её.
Когда подготовили чапати. Выкладываем лепёшку на сковороду и обжариваем с одной стороны, пока не начнут появляться маленькие пузырьки на верхней стороне, а нижняя часть поджарится, переверните чапати и смажьте маслом. Переверните и смажьте маслом и другую сторону. Обжариваем чапати с обеих сторон, часто переворачивая, ещё 30 секунд.
Кушать подано!
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