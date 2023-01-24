Готовим вкусные индийские лепешки чапати

В глубокую чашу просеять пшеничную муку, добавить соль и хорошо перемешать.

Добавить воду и замесите тесто. Когда тесто соберётся в комок, смазать тесто маслом и еще раз немного его вымесить, чтобы оно получилось гладкое.

Снова смазать тесто небольшим количеством масла, накрыть и дать отдохнуть 15-20 минут.

Затем тесто и ещё раз вымесить. Сделать небольшие шарики из теста, примерно по 65 грамм.

Стол присыпать мукой, взять один шарик теста, раскатать его скалкой в тонкий блин. Смазать небольшим количеством масла и сложить пополам. Снова смазать небольшим количеством масла и сложите вчетверо. Это даст 3 слоя чапати. Раскатать в тонкую лепёшку.

Для приготовления двухслойных чапати раскатать шарик в тонкий овал. Смазать небольшим количеством масла и защипнуть его в центре. Сложить пополам и раскатать в тонкую лепёшку.

Когда начнёте раскатывать шарики из теста, можете поставить сковороду (я готовлю на блинной сковороде) на плиту и включить, чтобы нагреть её.

Когда подготовили чапати. Выкладываем лепёшку на сковороду и обжариваем с одной стороны, пока не начнут появляться маленькие пузырьки на верхней стороне, а нижняя часть поджарится, переверните чапати и смажьте маслом. Переверните и смажьте маслом и другую сторону. Обжариваем чапати с обеих сторон, часто переворачивая, ещё 30 секунд.

Кушать подано!