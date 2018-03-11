Мечтаете жить за границей? 100 раз подумайте, ведь Вы навсегда лишитесь этого

Если вы обожаете нашу кухню, 100 раз подумайте, стоит ли вам переезжать за границу, ведь кушать-то вам придется каждый день!
1. Ряженка и кефир
За границей, конечно, есть йогурты, и они очень вкусные, но они и рядом с кефиром не стояли. А ряженку вы даже в Хорватии не найдете. Кислое молоко - максимум, что вам светит.
2. Творог
За границей есть похожий продукт, что-то вроде домашнего сыра. Однако вкус все же отличается, и он слишком мягкий, так что сырники из него не сделаешь.
3. Греча
Если решите переехать за границу, придется позабыть об этом любимом гарнире. Дело в том, что в Европе, к примеру, из гречи делают муку и пекут что-нибудь, а вот саму крупу найти очень тяжело.
4. Зефир и пастила
Есть маршмеллоу, которое чем-то похоже на зефир, но вкус и консистенция все же значительно отличаются. Все дело в том, что в маршмеллоу, в отличие от зефира, нет яиц.
5. Мармелад
6. Минералка
За границей распространена бутилированная вода, но она значительно отличается от нашей минералки. Трудно будет найти в магазине воду с минеральными солями. А у импортной и обычной воды вкус совсем другой.
7. Ржаной хлеб
Вас удивит тот факт, что за границей мало ржаного хлеба.Кое-где в Европе и США можно найти ржаные булки, но это совсем не то, что бородинский или дарницкий хлеб. Наши эмигранты за границей часто пекут хлеб сами.
8. Докторская колбаса
Каким разнообразием колбас ни искушай наш народ, а для докторской место на столе всегда найдется.
9. Маленькие огурчики
В Европе и Америке огурцы в основном длинные и гладкие. Но настоящий огурец должен быть пупырчатым и хрустящим - это мы знаем :)
10. Майонез
Пожалуй, нигде в мире не потребляют столько майонеза, сколько у нас. Его выбор безграничен - можно найти мазик на любой вкус. А вот за границей, говорят, этот соус не такой вкусный.
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