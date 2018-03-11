Мечтаете жить за границей? 100 раз подумайте, ведь Вы навсегда лишитесь этого

Если вы обожаете нашу кухню, 100 раз подумайте, стоит ли вам переезжать за границу, ведь кушать-то вам придется каждый день!

1. Ряженка и кефир

За границей, конечно, есть йогурты, и они очень вкусные, но они и рядом с кефиром не стояли. А ряженку вы даже в Хорватии не найдете. Кислое молоко - максимум, что вам светит.

2. Творог

За границей есть похожий продукт, что-то вроде домашнего сыра. Однако вкус все же отличается, и он слишком мягкий, так что сырники из него не сделаешь.

3. Греча

Если решите переехать за границу, придется позабыть об этом любимом гарнире. Дело в том, что в Европе, к примеру, из гречи делают муку и пекут что-нибудь, а вот саму крупу найти очень тяжело.

4. Зефир и пастила

Есть маршмеллоу, которое чем-то похоже на зефир, но вкус и консистенция все же значительно отличаются. Все дело в том, что в маршмеллоу, в отличие от зефира, нет яиц.

5. Мармелад

6. Минералка

За границей есть только желе и джем. А вот любимых засахаренных конфеток вы не найдете.

За границей распространена бутилированная вода, но она значительно отличается от нашей минералки. Трудно будет найти в магазине воду с минеральными солями. А у импортной и обычной воды вкус совсем другой.

7. Ржаной хлеб

Вас удивит тот факт, что за границей мало ржаного хлеба.

8. Докторская колбаса

Кое-где в Европе и США можно найти ржаные булки, но это совсем не то, что бородинский или дарницкий хлеб. Наши эмигранты за границей часто пекут хлеб сами.

Каким разнообразием колбас ни искушай наш народ, а для докторской место на столе всегда найдется.

9. Маленькие огурчики

В Европе и Америке огурцы в основном длинные и гладкие. Но настоящий огурец должен быть пупырчатым и хрустящим - это мы знаем :)

10. Майонез

Пожалуй, нигде в мире не потребляют столько майонеза, сколько у нас. Его выбор безграничен - можно найти мазик на любой вкус. А вот за границей, говорят, этот соус не такой вкусный.