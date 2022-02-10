Готовим заварные блины на кефире

кефир 1 ст.

яйцо куриное 2 шт.

мука 1 ст.

масло растительное 2 ст.л.

сахар 2 ст.л.

соль 0,5 ч.л.

сода 0,5 ч.л.

кипяток 1 ст.

сливочное масло (чтобы смазывать готовые блинчики)

Рецепт приготовления

Яйца, сахар и соль взбиваем в глубокой чашке.

Ингредиенты можно смешивать с помощью венчика, вручную, а можно воспользоваться миксером.

Медленно добавляем стакан кипятка и продолжаем взбивать.

Образуется пена, поэтому чашку обязательно берите глубокую.

Затем добавляем кефир и также продолжаем взбивать.

В просеянную муку добавляем 0,5 чайной ложки соды и хорошо перемешиваем.

Высыпаем сухую смесь и перемешиваем тесто до однородности.

В самом конце добавляем растительное масло и еще раз перемешиваем.

Можно жарить блинчики!

Сковороду смазываем сливочным или растительным маслом и хорошо разогреваем.

С помощью половника наливаем немного теста и распределяем его ровным слоем по сковороде.

Жарим блины на среднем огне примерно по минуте с каждой стороны, до золотистого цвета.

Каждый готовый блинчик смазываем сливочным маслом.

Кушать подано!