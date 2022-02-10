Готовим заварные блины на кефире

Ингредиенты
кефир 1 ст.
яйцо куриное 2 шт.
мука 1 ст.
масло растительное 2 ст.л.
сахар 2 ст.л.
соль 0,5 ч.л.
сода 0,5 ч.л.
кипяток 1 ст.
сливочное масло (чтобы смазывать готовые блинчики)
Рецепт приготовления
Яйца, сахар и соль взбиваем в глубокой чашке.
Ингредиенты можно смешивать с помощью венчика, вручную, а можно воспользоваться миксером.
Медленно добавляем стакан кипятка и продолжаем взбивать.
Образуется пена, поэтому чашку обязательно берите глубокую.
Затем добавляем кефир и также продолжаем взбивать.
В просеянную муку добавляем 0,5 чайной ложки соды и хорошо перемешиваем.
Высыпаем сухую смесь и перемешиваем тесто до однородности.
В самом конце добавляем растительное масло и еще раз перемешиваем.
Можно жарить блинчики!
Сковороду смазываем сливочным или растительным маслом и хорошо разогреваем.
С помощью половника наливаем немного теста и распределяем его ровным слоем по сковороде.
Жарим блины на среднем огне примерно по минуте с каждой стороны, до золотистого цвета.
Каждый готовый блинчик смазываем сливочным маслом.
Кушать подано!
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