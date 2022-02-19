Готовим хачапури по-мегрельски с сыром сулугуни

Ингредиенты
- тёплая вода - 100 мл
- сахар - 10 г
- сухие дрожжи - 10 г
- тёплое молоко - 80 мл
- яйцо - 1 шт.
- растопленное сливочное масло - 20 г
- соль - 0,5 ч.л.
- пшеничная мука - 260 г
- мука для формирования теста (сколько возьмет)
- сыр сулугуни - 700 г
- яйцо для смазывания теста
Пошаговый рецепт приготовления
В теплую воду добавляем сахар и дрожжи, хорошо перемешиваем. Оставляем и даем увеличится в объеме.
В дрожжи добавляем теплое молоко, растопленное сливочное масло, соль и яйцо.
Перемешиваем до однородности.
Просеиваем муку и замешиваем тесто, оно должно быть тягучим.
Тесто накрываем полотенцем и ставим в теплое место на 1-1,5 часа.
Тем временем натираем сыр сулугуни.
Когда тесто увеличилось присыпаем тесто обильно мукой и замешиваем уже эластичное мягкое тесто, которое не липнет к рукам.
Разделяем тесто на 2 части и формируем лепешку.
В середину кладем сыр сулугуни, защипываем и снова формируем лепешку. Делаем отверстие по центру.
Края смазываем желтком и еще раз посыпаем сыром сулугуни.
Выпекаем при температуре 200 градусов 10 минут, затем увеличиваем до 220 градусов и выпекаем 5-7 минут.
Кушать подано!
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