Готовим хачапури по-мегрельски с сыром сулугуни

Пошаговый рецепт приготовления

В теплую воду добавляем сахар и дрожжи, хорошо перемешиваем. Оставляем и даем увеличится в объеме.

В дрожжи добавляем теплое молоко, растопленное сливочное масло, соль и яйцо.

Перемешиваем до однородности.

Просеиваем муку и замешиваем тесто, оно должно быть тягучим.

Тесто накрываем полотенцем и ставим в теплое место на 1-1,5 часа.

Тем временем натираем сыр сулугуни.

Когда тесто увеличилось присыпаем тесто обильно мукой и замешиваем уже эластичное мягкое тесто, которое не липнет к рукам.

Разделяем тесто на 2 части и формируем лепешку.

В середину кладем сыр сулугуни, защипываем и снова формируем лепешку. Делаем отверстие по центру.

Края смазываем желтком и еще раз посыпаем сыром сулугуни.

Выпекаем при температуре 200 градусов 10 минут, затем увеличиваем до 220 градусов и выпекаем 5-7 минут.

Кушать подано!