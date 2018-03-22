Сегодня мы поделимся рецептом любимой каши Петра Первого – любимой Романовской – так называл ее царь. Итак, вкусная перловая каша со свеклой и апельсиновым соком.
Вкусная перловая каша. Помимо того, что она долго готовится, что еще мы знаем о ней?
Блюда, приготовленные на основе перловой крупы, входят в состав ингредиентов для разгрузочных дней и диет. Перловую кашу, приготовленную на воде, включают в рацион спортсменов.
Перловка, богата медленными углеводами, которые не провоцирует резкий подъем сахара в крови. Каша содержит высококачественный растительный белок, что делает ее незаменимым продуктом в питании людей, загруженных большой физической активностью.
Перловая крупа очищает кишечник от слизи и токсинов, тем самым способствуя мягкому и комфортному снижению веса. Лизин, содержащийся в крупе, обладает ранозаживляющим и омолаживающим действием.
Калорийность перловой каши, приготовленной на воде, составляет 109 ккал на 100 граммов.
Итак, перловая каша полезна не только спортсменам, но и всем, кто придерживается здорового образа жизни и следит за фигурой. Мы будем варить не просто кашу, а с добавкой витаминов в виде свеклы и сока апельсина.
Ингредиенты:
- перловая крупа – 100 г
- свекла – 1 шт.
- сок апельсина – по вкусу
- тимьян – 1 ч. ложка
- морская соль – по вкусу
Как готовить
Выбирая перловую крупу, обратите внимание на цвет – чем светлее, тем лучше. В содержимом упаковки не должно быть влаги и иных примесей.
Перловую крупу предварительно замочите на несколько часов в холодной воде, желательно на ночь.
Настоявшуюся крупу промойте и опустите в горячую воду, в пропорции 1:2 и варите на медленном огне 20—30 минут.
Затем через сито слейте лишнюю воду.
Отдельно отварите или запеките свеклу. Нарежьте овощ кубиками.
Выдавите сок апельсина. Он придаст каше аромат.
Сложите в чашу подготовленные ингредиенты.
Все хорошенько перемешайте и, по желанию, добавьте пару ложек растительного масла. Солить кашу нужно уже готовую, добавьте щепотку морской соли перед подачей.
Вкусная перловая каша со свеклой и апельсиновым соком готова. Приятного аппетита!
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