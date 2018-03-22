Четыре вкуса

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Перловая каша со свеклой и апельсиновым соком

Сегодня мы поделимся рецептом любимой каши Петра Первого – любимой Романовской – так называл ее царь. Итак, вкусная перловая каша со свеклой и апельсиновым соком.

вкусная перловая каша фото готового блюда

Вкусная перловая каша. Помимо того, что она долго готовится, что еще мы знаем о ней?

Блюда, приготовленные на основе перловой крупы, входят в состав ингредиентов для разгрузочных дней и диет. Перловую кашу, приготовленную на воде, включают в рацион спортсменов.

Перловка, богата медленными углеводами, которые не провоцирует резкий подъем сахара в крови. Каша содержит высококачественный растительный белок, что делает ее незаменимым продуктом в питании людей, загруженных большой физической активностью.

Перловая крупа очищает кишечник от слизи и токсинов, тем самым способствуя мягкому и комфортному снижению веса. Лизин, содержащийся в крупе, обладает ранозаживляющим и омолаживающим действием.

Калорийность перловой каши, приготовленной на воде, составляет 109 ккал на 100 граммов.

Итак, перловая каша полезна не только спортсменам, но и всем, кто придерживается здорового образа жизни и следит за фигурой. Мы будем варить не просто кашу, а с добавкой витаминов в виде свеклы и сока апельсина.

Ингредиенты:

  • перловая крупа – 100 г
  • свекла – 1 шт.
  • сок апельсина – по вкусу
  • тимьян – 1 ч. ложка
  • морская соль – по вкусу

Как готовить

Выбирая перловую крупу, обратите внимание на цвет – чем светлее, тем лучше.

В содержимом упаковки не должно быть влаги и иных примесей.

вкусная перловая каша фото перловой крупы

Перловую крупу предварительно замочите на несколько часов в холодной воде, желательно на ночь.

вкусная перловая каша фото перловой крупы, замоченной в воде

Настоявшуюся крупу промойте и опустите в горячую воду, в пропорции 1:2 и варите на медленном огне 20—30 минут.

вкусная перловая каша фото отваренной перловой каши

Затем через сито слейте лишнюю воду.

Отдельно отварите или запеките свеклу. Нарежьте овощ кубиками.

вкусная перловая каша фото отваренной свеклы, нарезанной кубиками

Выдавите сок апельсина. Он придаст каше аромат.

вкусная перловая каша фото апельсина

Сложите в чашу подготовленные ингредиенты.вкусная перловая каша фото отваренных свеклы и перловой каши

Все хорошенько перемешайте и, по желанию, добавьте пару ложек растительного масла. Солить кашу нужно уже готовую, добавьте щепотку морской соли перед подачей.

вкусная перловая каша фото готового блюдаВкусная перловая каша со свеклой и апельсиновым соком готова. Приятного аппетита!

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