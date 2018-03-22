Сегодня мы поделимся рецептом любимой каши Петра Первого – любимой Романовской – так называл ее царь. Итак, вкусная перловая каша со свеклой и апельсиновым соком.

Вкусная перловая каша. Помимо того, что она долго готовится, что еще мы знаем о ней?

Блюда, приготовленные на основе перловой крупы, входят в состав ингредиентов для разгрузочных дней и диет. Перловую кашу, приготовленную на воде, включают в рацион спортсменов.

Перловка, богата медленными углеводами, которые не провоцирует резкий подъем сахара в крови. Каша содержит высококачественный растительный белок, что делает ее незаменимым продуктом в питании людей, загруженных большой физической активностью.

Перловая крупа очищает кишечник от слизи и токсинов, тем самым способствуя мягкому и комфортному снижению веса. Лизин, содержащийся в крупе, обладает ранозаживляющим и омолаживающим действием.

Калорийность перловой каши, приготовленной на воде, составляет 109 ккал на 100 граммов.

Итак, перловая каша полезна не только спортсменам, но и всем, кто придерживается здорового образа жизни и следит за фигурой. Мы будем варить не просто кашу, а с добавкой витаминов в виде свеклы и сока апельсина.

Ингредиенты:

перловая крупа – 100 г

свекла – 1 шт.

сок апельсина – по вкусу

тимьян – 1 ч. ложка

морская соль – по вкусу

Как готовить

Выбирая перловую крупу, обратите внимание на цвет – чем светлее, тем лучше. В содержимом упаковки не должно быть влаги и иных примесей.

Перловую крупу предварительно замочите на несколько часов в холодной воде, желательно на ночь.

Настоявшуюся крупу промойте и опустите в горячую воду, в пропорции 1:2 и варите на медленном огне 20—30 минут.

Затем через сито слейте лишнюю воду.

Отдельно отварите или запеките свеклу. Нарежьте овощ кубиками.

Выдавите сок апельсина. Он придаст каше аромат.

Сложите в чашу подготовленные ингредиенты.

Все хорошенько перемешайте и, по желанию, добавьте пару ложек растительного масла. Солить кашу нужно уже готовую, добавьте щепотку морской соли перед подачей.

Вкусная перловая каша со свеклой и апельсиновым соком готова. Приятного аппетита!