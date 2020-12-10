Свекольный салат с фетой

Свеклу натереть на крупной тёрке, посолить, поперчить, добавить нарезанной петрушки.

Для заправки смешать бальзамический соус, лимонный сок, оливковое масло.

Полить свеклу заправкой, перемешать, попробовать на вкус, если нужно досолить, доперчить.

Свеклу выложить на блюдо, фету разломать руками, посыпать сверху на свеклу, присыпать сверху петрушкой, и подавать!

Ох, и вкусная штука!))