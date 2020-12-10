Четыре вкуса

305 589 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • natanekrasova46
    пекла по Вашему рецепту только с капустой.Тесто обалденное. Спасибо.Вкуснейший пирог ...
  • Алексей
    вкуснотищаЛенивый кето-пиро...
  • Татьяна Панкратова
    На бульоне из вареной рыбы как-то странновато.. Мы в 90х годах подобное блюдо из селедочного рассола делали.Домашняя красная ...

Свекольный салат с фетой

Фото к рецепту: Свекольный салат с фетой

Ингредиенты

  • свекла отварная(запеченная) - 4 шт. мелкие,
  • бальзамический соус - 1 ст.л.
  • лимонный сок - 2 ст.л.
  • оливковое масло - 2 ст.л.
  • соль
  • перец,
  • фета - как душа попросит,
  • петрушка свежая - полпучка.

Пошаговый рецепт приготовления

Свеклу натереть на крупной тёрке, посолить, поперчить, добавить нарезанной петрушки.

Для заправки смешать бальзамический соус, лимонный сок, оливковое масло.

Полить свеклу заправкой, перемешать, попробовать на вкус, если нужно досолить, доперчить.

Свеклу выложить на блюдо, фету разломать руками, посыпать сверху на свеклу, присыпать сверху петрушкой, и подавать!

Ох, и вкусная штука!))

Ссылка на первоисточник
обедрецептыприготовлениезавтракужинсалатыедаготовить простовкусноготовитькулинарияовощи
Обсудить

Картина дня

наверх