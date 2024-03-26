Готовим ленивые пирожки с капустой

Ингредиенты
начинка:
капуста - 400 г
лук - 1 шт.
морковь - 1 шт.
соль
перец
растительное масло для жарки
тесто:
яйца - 2 шт.
кефир - 400 мл.
разрыхлитель - 1 ч.л.
мука - 350 г
соль - 1/3 ч.л.
Рецепт приготовления
Тесто мы замешиваем лопаткой или ложкой.
Одну луковицу нарезаем кубиками, морковь трём на крупной тёрке, измельчаем капусту.
Лук обжариваем на растительном масле до прозрачности затем добавляем тёртую морковь и обжариваем ещё пару минут.
Добавляем капусту, соль, перец и тушим около 15 минут до готовности, периодически помешивая.
Капуста должна получиться мягкой.
Для теста: два яйца подсаливаем и взбалтываем.
Берем кефир, добавляем разрыхлитель и хорошо перемешиваем.
Вливаем к яйцам и перемешиваем.
350 г муки постепенно вводим в тесто.
Когда тесто становится густоватым добавляем капусту и перемешиваем, так начинка хорошо распределиться в тесте.
Добавляем оставшуюся муку и замешиваем окончательно.
Далее берём две ложки, так удобнее нам будет формировать пирожки и выкладываем на сковороду с растительным маслом, обжариваем с двух сторон до золотистого цвета.
Жарим на среднем огне чтобы хорошо пирожки пропеклись.
Кушать подано!
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