Готовим ленивые пирожки с капустой

начинка:

капуста - 400 г

лук - 1 шт.

морковь - 1 шт.

соль

перец

растительное масло для жарки

тесто:

яйца - 2 шт.

кефир - 400 мл.

разрыхлитель - 1 ч.л.

мука - 350 г

соль - 1/3 ч.л.

Тесто мы замешиваем лопаткой или ложкой.

Одну луковицу нарезаем кубиками, морковь трём на крупной тёрке, измельчаем капусту.

Лук обжариваем на растительном масле до прозрачности затем добавляем тёртую морковь и обжариваем ещё пару минут.

Добавляем капусту, соль, перец и тушим около 15 минут до готовности, периодически помешивая.

Капуста должна получиться мягкой.

Для теста: два яйца подсаливаем и взбалтываем.

Берем кефир, добавляем разрыхлитель и хорошо перемешиваем.

Вливаем к яйцам и перемешиваем.

350 г муки постепенно вводим в тесто.

Когда тесто становится густоватым добавляем капусту и перемешиваем, так начинка хорошо распределиться в тесте.

Добавляем оставшуюся муку и замешиваем окончательно.

Далее берём две ложки, так удобнее нам будет формировать пирожки и выкладываем на сковороду с растительным маслом, обжариваем с двух сторон до золотистого цвета.

Жарим на среднем огне чтобы хорошо пирожки пропеклись.

Кушать подано!