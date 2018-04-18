Советы по питанию от китайского врача

Великий фармаколог Сунь Сымяо прожил более ста лет. Даже в преклонном возрасте он был полон сил и жизни. Его трактат «Цянь Цзинь Яо Фан» («Тысяча золотых рецептов») служил энциклопедией клинической медицины для нескольких поколений врачей.

Вот несколько советов по питанию от китайского врача, которые будут полезны любому человеку.

В питании нужно соблюдать правила

Еда и вода увеличивают силу крови и дыхания. Это делает организм сильным, цветущим и крепким.

Правильное питание помогает сохранить здоровье. В чем его суть? Нужно, чтобы растительная пища была основой рациона, а животная - просто дополняла ее. Идеальной пропорцией является 70 % вареных злаков, 15% отварных овощей, 5% сырой растительной пищи, 5% мяса или рыбы и 5% молочных продуктов.

Животная пища наполняет костный мозг, укрепляет кости и жилы. Но нужно соблюдать меру в этом! И нельзя, чтобы определенный вкусовой рецептор преобладал над другими.

Если ешь много кислого, то разрушается селезёнка.

Если ешь много горького, то разрушаются лёгкие.

Если ешь много острого, то разрушается печень.

Если ешь много солёного, то разрушается сердце.

Если ешь много сладкого, то разрушаются почки.

Нельзя переедать

Поэтому не нужно сильно голодать, чтобы не набрасываться на пищу.

Кушайте прежде того, как сильно проголодались, а пить до того, как почувствуете жажду. Нужно есть часто, но маленькими порциями, чем долго соблюдать диету, а потом съесть много. Это сильно затрудняет пищеварение.

Алкоголь не следует пить до опьянения – это может привести к различным болезням, которые останутся до конца жизни.

Когда вы часто переедаете, в организме могут образоваться скопления, которые невозможно будет убрать. А если, чувствуя жажду, выпивать достаточно много жидкости, могут образоваться сгустки мокроты, которые нарушают обмен жидкости в теле.

Утром желательно кушать каши, а вечером не поглощать слишком большой ужин.

Используйте в своем рационе меньше сырых продуктов, и с очень активным запахом.

Если кушать слишком горячую пищу - будут разрушаться кости, очень холодную - жилы. Нельзя смешивать горячее и холодное – это вредит здоровью.

Обязательно принимайте пищу в спокойном состоянии. Не нужно во время обеда много говорить, это может вызвать боли в спине и грудной клетке.



Чтобы пищеварение было лучше, перед едой растирайте лицо и живот, а после - подвигайтесь.