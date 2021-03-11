Пицца за 5 минут

Ингредиенты

мука - 50 гр.

молоко - 30 мл. (2 столовые ложки)

разрыхлитель для теста - 1/2 ч.

соль - щепотка

томатный соус

травы

сыр

Пошаговый рецепт приготовления

Отправьте в миску муку, разрыхлитель и соль.

Смешайте до однородной массы.

Добавьте молоко и замесите тесто сначала ложкой, а затем руками.

Выложите тесто на кусок пергамента и раскатайте его в небольшой круг.

Проткните тесто вилкой и смажьте томатным соусом.

Отправьте в микроволновую печь на 1 минуту 20 секунд.

По истечении времени достаем, посыпаем зеленью и тертым сыром.

И снова в микроволновке на 1 минуту 20 секунд.

Готовую пиццу выкладываем на тарелку, разрезаем на порционные части и наслаждаемся!

Приятного аппетита! :)