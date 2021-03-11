Пицца за 5 минут

Ингредиенты
мука - 50 гр.
молоко - 30 мл. (2 столовые ложки)
разрыхлитель для теста - 1/2 ч.
соль - щепотка
томатный соус
травы
сыр
Пошаговый рецепт приготовления
Отправьте в миску муку, разрыхлитель и соль.
Смешайте до однородной массы.
Добавьте молоко и замесите тесто сначала ложкой, а затем руками.
Выложите тесто на кусок пергамента и раскатайте его в небольшой круг.
Проткните тесто вилкой и смажьте томатным соусом.
Отправьте в микроволновую печь на 1 минуту 20 секунд.
По истечении времени достаем, посыпаем зеленью и тертым сыром.
И снова в микроволновке на 1 минуту 20 секунд.
Готовую пиццу выкладываем на тарелку, разрезаем на порционные части и наслаждаемся!
Приятного аппетита! :)
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