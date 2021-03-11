Четыре вкуса

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Пицца за 5 минут

Фото к рецепту: Пицца за 5 минут

Ингредиенты 

мука - 50 гр. 
молоко - 30 мл. (2 столовые ложки) 
разрыхлитель для теста - 1/2 ч. 
соль - щепотка 
томатный соус 
травы 
сыр 

Пошаговый рецепт приготовления 

Отправьте в миску муку, разрыхлитель и соль. 
Смешайте до однородной массы. 

Добавьте молоко и замесите тесто сначала ложкой, а затем руками. 

Выложите тесто на кусок пергамента и раскатайте его в небольшой круг. 

Проткните тесто вилкой и смажьте томатным соусом. 

Отправьте в микроволновую печь на 1 минуту 20 секунд. 

По истечении времени достаем, посыпаем зеленью и тертым сыром. 

И снова в микроволновке на 1 минуту 20 секунд. 

Готовую пиццу выкладываем на тарелку, разрезаем на порционные части и наслаждаемся! 
Приятного аппетита! :) 

 

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