Кабачки с курицей по - египетски

ИНГРЕДИЕНТЫ



Кабачки — 1 шт.

Индейка или курица ( у меня филе индейки) — 300 г

Рис — 70 г

Масло растительное — 1 ст. л.

Морковь — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Помидор — 1 шт.

Чеснок — 1 головка.

Специи — по вкусу

Соль — по вкусу



КАК ПРИГОТОВИТЬ



1. Мясо птицы отвариваем до полу- готовности, потом слегка обжариваем на растительном масле.



2. Кабачок и помидор режем крупными кусочками или кубиками.



3. Остальные овощи режем средними кусочками. На растительном масле обжариваем 5-6 минут.



4. В форму или смазанный маслом противень выкладываем обжаренную индейку или курицу, а наверх - слой овощей.



5. Добавляем хорошо промытый рис, заливаем бульоном, в котором варилось мясо птицы.



6. Посредине помещаем головку чеснока.



7. Готовим в духовке при 180 гр. примерно 40 минут, сначала, накрыв фольгой, а через 30 мин. без фольги. Ваш рис должен быть мягким, а вода вся испарится. Приятного аппетита!



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