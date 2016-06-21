Четыре вкуса

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Кабачки с курицей по - египетски

Кабачки с курицей по - египетски

ИНГРЕДИЕНТЫ

Кабачки — 1 шт.
Индейка или курица ( у меня филе индейки) — 300 г
Рис    — 70 г
Масло растительное — 1 ст. л.
Морковь — 1 шт.
Лук — 1 шт.
Помидор — 1 шт.
Чеснок — 1 головка.
Специи — по вкусу
Соль — по вкусу

КАК ПРИГОТОВИТЬ

1. Мясо птицы отвариваем до полу- готовности, потом слегка обжариваем на растительном масле.

2. Кабачок и помидор режем крупными кусочками или кубиками.

3. Остальные овощи режем средними кусочками. На растительном масле обжариваем 5-6 минут.

4. В форму или смазанный маслом противень выкладываем обжаренную индейку или курицу, а наверх - слой овощей.

5. Добавляем хорошо промытый рис, заливаем бульоном, в котором варилось мясо птицы.

6. Посредине помещаем головку чеснока.

7. Готовим в духовке при 180 гр. примерно 40 минут, сначала, накрыв фольгой, а через 30 мин. без фольги. Ваш рис должен быть мягким, а вода вся испарится. Приятного аппетита!Кабачки с курицей по - египетски
 

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