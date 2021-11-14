Вкусный заливной пирог с курицей и сыром

Рецепт приготовления

В глубокую миску влить один стакан кефира, добавить 0,5 ч.л. соды и перемешать.

Добавить яйца, сливочное масло, соль и сахар. Перемешать.

Добавить муку и перемешать. Тесто по консистенции должно получиться примерно как на шарлотку.

Отварную куриную грудку мелко нарезать, переложить в миску, добавить натертый сыр, зелень, соль и черный перец. Перемешать.

Форму смазать растительным маслом, выложить 1/2 часть теста.

Выложить на тесто начинку.

Залить оставшимся тестом.

Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 30 минут.

Пирог готов! Кушать подано!