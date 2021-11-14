Вкусный заливной пирог с курицей и сыром

Ингредиенты
- тесто:
- мука - 250-300 г
- яйца - 2 шт.
- масло сливочное - 30 г
- кефир - 1 ст.
- сода - 0,5 ч.л.
- соль - 0,5 ч.л.
- сахар - 0,5 ч.л.
- начинка:
- куриная грудка (отварная) - 200 г
- твердый сыр - 100 г
- зелень -
- соль, черный перец -
Рецепт приготовления
В глубокую миску влить один стакан кефира, добавить 0,5 ч.л. соды и перемешать.
Добавить яйца, сливочное масло, соль и сахар. Перемешать.
Добавить муку и перемешать. Тесто по консистенции должно получиться примерно как на шарлотку.
Отварную куриную грудку мелко нарезать, переложить в миску, добавить натертый сыр, зелень, соль и черный перец. Перемешать.
Форму смазать растительным маслом, выложить 1/2 часть теста.
Выложить на тесто начинку.
Залить оставшимся тестом.
Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 30 минут.
Пирог готов! Кушать подано!
Свежие комментарии