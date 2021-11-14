Четыре вкуса

307 361 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

Вкусный заливной пирог с курицей и сыром

Фото к рецепту: Заливной пирог с курицей и сыром

Ингредиенты

  • тесто:
  • мука - 250-300 г
  • яйца - 2 шт.
  • масло сливочное - 30 г
  • кефир - 1 ст.
  • сода - 0,5 ч.л.
  • соль - 0,5 ч.л.
  • сахар - 0,5 ч.л.
  • начинка:
  • куриная грудка (отварная) - 200 г
  • твердый сыр - 100 г
  • зелень -
  • соль, черный перец -

Рецепт приготовления

В глубокую миску влить один стакан кефира, добавить 0,5 ч.л. соды и перемешать.

Добавить яйца, сливочное масло, соль и сахар. Перемешать.

Добавить муку и перемешать. Тесто по консистенции должно получиться примерно как на шарлотку.

Отварную куриную грудку мелко нарезать, переложить в миску, добавить натертый сыр, зелень, соль и черный перец. Перемешать.

Форму смазать растительным маслом, выложить 1/2 часть теста.

Выложить на тесто начинку.

Залить оставшимся тестом.

Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 30 минут.

Пирог готов! Кушать подано!

Видео

Ссылка на первоисточник
мясообедрецептыприготовлениезавтракужинедаготовить простовыпечкавкусноготовитькулинария
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх