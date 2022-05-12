Рецепт вкусной пиццы с сервелатом, сыром и томатами на сковороде

пшеничная мука 100 гр.

сметана 70 гр.

майонез 70 гр.

томатный кетчуп 30 гр.

куриное яйцо 1 шт.

растительное масло 1 ст.л.

помидор 1 шт.

колбаса (сервелат) 70 гр.

сыр моцарелла 25 гр.

сыр твердых сортов 25 гр.

пищевая сода 0,10 ч.л.

соль 0,10 ч.л.

зеленый лук

черный перец

Рецепт приготовления

Разбиваем в глубокую миску одно куриное яйцо, затем выкладываем в нее семьдесят граммов сметаны, семьдесят граммов майонеза, тридцать граммов томатного кетчупа и перемешиваем все ингредиенты между собой до однородной массы.

Высыпаем в общую миску сто граммов предварительно просеянной через мелкое сито пшеничной муки высшего сорта, после чего добавляем в нее щепотку соли и пищевую соду на кончике ножа, затем перемешиваем между собой все ингредиенты и замешиваем необходимое по консистенции тесто.

Смазываем одной столовой ложкой растительного масла подходящую сковороду, после чего выкладываем в нее приготовленное тесто, которое затем распределяем равномерным слоем и формируем небольшие бортики.

Тонкими произвольными кольцами нарезаем один средний помидор, после чего по вкусу мелко нарезаем зеленый лук. Нарезаем тонкими полукольцами семьдесят граммов сервелата и выкладываем его в сковороду сверху теста, после чего выкладываем в сковороду сверху слоя из колбасы мелко нарезанный зеленый лук и равномерно распределяем сверху лука нарезанные колечки помидора.

Сверху слоя из томатов равномерно распределяем предварительно натертые на мелкой терке двадцать пять граммов сыра моцарелла и двадцать пять граммов сыра твердого сорта, после чего дбавляем по вкусу черный молотый перец.

Прикрываем сковороду крышкой и ставим ее на плиту, после чего готовим пиццу двадцать пять минут на малом огне плиты.

Довольно быстро приготовленную домашнюю пиццу выкладываем из сковороды на тарелку, после чего нарезаем ее на порционные кусочки и подаем к столу.

Кушать подано!