Готовим куриную грудку в сырном соусе

Ингредиенты

куриная грудка - 650 гр.

соль, черный перец

копченая паприка - 1 ч.л.

яйца - 3 шт.

сметана - 3 ст.л.

чеснок - 3 зубчика

сыр - 200 гр.

помидоры - 1 шт. (большой)

Рецепт приготовления

Куриную рудку нарезаем на небольшие кусочки.

Солим, перчим по вкусу, добавляем копченую паприку и перемешиваем.

Яйца взбалтываем вилкой, добавляем сметану и чеснок через пресс, перемешиваем.

Сыр натираем на крупной терке.

Помидор нарезаем на кружочки.

В куриную грудку добавляем натертый сыр 1/3 часть от общего количества и выливаем яичную заливку, перемешиваем.

Все перекладываем в жаропрочную форму.

На куриную грудку выкладываем кружочки помидоров, еще раз солим и перчим по вкусу.

И покрываем все оставшимся сыром.

Готовим в духовке при 180 градусах 35-40 минут.

Кушать подано!