Готовим куриную грудку в сырном соусе

Ингредиенты
куриная грудка - 650 гр.
соль, черный перец
копченая паприка - 1 ч.л.
яйца - 3 шт.
сметана - 3 ст.л.
чеснок - 3 зубчика
сыр - 200 гр.
помидоры - 1 шт. (большой)
Рецепт приготовления
Куриную рудку нарезаем на небольшие кусочки.
Солим, перчим по вкусу, добавляем копченую паприку и перемешиваем.
Яйца взбалтываем вилкой, добавляем сметану и чеснок через пресс, перемешиваем.
Сыр натираем на крупной терке.
Помидор нарезаем на кружочки.
В куриную грудку добавляем натертый сыр 1/3 часть от общего количества и выливаем яичную заливку, перемешиваем.
Все перекладываем в жаропрочную форму.
На куриную грудку выкладываем кружочки помидоров, еще раз солим и перчим по вкусу.
И покрываем все оставшимся сыром.
Готовим в духовке при 180 градусах 35-40 минут.
Кушать подано!
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