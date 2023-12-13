Четыре вкуса
ЗавтракОбедПолдникУжинВыпечка и десертыСпеции и приправыИнтересноеДавайте попробуем
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Четыре вкуса

309 394 подписчика

Свежие комментарии

  • Елизавета Иванова
    Там не было ни баклажан,ни помидор, был чудесный соус, рецепт которого держался в секрете, у меня там работала знаком...Баранина с клецка...
  • Елизавета Иванова
    Рецепт не имеет ничего общего с горшочками из "Шайбы"Баранина с клецка...
  • Елена Шамрина
    Непонятно сколько минут варить пельмени с медвежатиной ?Пельмени "АЙГЫМ" ...

Рецепт вкусного заливного из курицы на праздничный стол

Ингредиенты

куриное филе - 250-300 г

желатин быстрорастворимый - 15 г

вода - 1 литр

лук репчатый (крупный) - 1 шт. или 2 шт. средний лук

перец чёрный горошком - 5-6 шт.

душистый перец горошком - 3 шт.

лист лавровый - 1-2 шт.

соль

горошек зелёный консервированный - 2-3 ст.л.

зёрна граната - 2 ст.л.

Рецепт приготовления

Поместить филе в кастрюлю, залить водой.

Очистить лук и морковь, добавить овощи и горошины чёрного перца в кастрюлю.

Поставить кастрюлю на огонь, довести до кипения, тщательно убрать пену с помощью шумовки.

Бульон посолить по вкусу и далее варить куриное филе на медленном огне под прикрытой крышкой около 50-60 минут.

Через 15-20 минут от начала варки луковицу и морковку достать, лук выбросить, морковь оставить для украшения. За 15 минут до конца варки добавить в бульон лавровый лист.

Готовое куриное филе должно быть очень мягким, прямо разваливающимся.

Вынуть мясо из бульона, остудить.

Минут за 15-20 до окончания варки мяса, в пиалу выложить желатин, залить его 3-4 столовыми ложками холодной воды и дать ему разбухнуть.

Куриный бульон процедить, довести снова до кипения, выключить огонь.

Выложить в горячий бульон набухший желатин, тщательно перемешать, чтобы желатин полностью растворился.

Остывшее куриное филе нарезать небольшими кусочками.

В Форму выложить горошек, гранат, затем курицу.

Залить бульоном с желатином.

Дать остыть заливному при комнатной температуре.

Убрать в холодильник до полного застывания, можно оставить на ночь.

Затем, аккуратно проведя ножом по краю формочек, заливное перевернуть на блюдо, украсить по своему желанию.

Кушать подано!

 

Ссылка на первоисточник
курицамясорецепты на праздникновогодние рецептыобедприготовлениезавтракужинЗаливное из курицыготовкаНовый годвкусноовощи

Картина дня

наверх