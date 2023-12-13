Рецепт вкусного заливного из курицы на праздничный стол

куриное филе - 250-300 г

желатин быстрорастворимый - 15 г

вода - 1 литр

лук репчатый (крупный) - 1 шт. или 2 шт. средний лук

перец чёрный горошком - 5-6 шт.

душистый перец горошком - 3 шт.

лист лавровый - 1-2 шт.

соль

горошек зелёный консервированный - 2-3 ст.л.

зёрна граната - 2 ст.л.

Поместить филе в кастрюлю, залить водой.

Очистить лук и морковь, добавить овощи и горошины чёрного перца в кастрюлю.

Поставить кастрюлю на огонь, довести до кипения, тщательно убрать пену с помощью шумовки.

Бульон посолить по вкусу и далее варить куриное филе на медленном огне под прикрытой крышкой около 50-60 минут.

Через 15-20 минут от начала варки луковицу и морковку достать, лук выбросить, морковь оставить для украшения. За 15 минут до конца варки добавить в бульон лавровый лист.

Готовое куриное филе должно быть очень мягким, прямо разваливающимся.

Вынуть мясо из бульона, остудить.

Минут за 15-20 до окончания варки мяса, в пиалу выложить желатин, залить его 3-4 столовыми ложками холодной воды и дать ему разбухнуть.

Куриный бульон процедить, довести снова до кипения, выключить огонь.

Выложить в горячий бульон набухший желатин, тщательно перемешать, чтобы желатин полностью растворился.

Остывшее куриное филе нарезать небольшими кусочками.

В Форму выложить горошек, гранат, затем курицу.

Залить бульоном с желатином.

Дать остыть заливному при комнатной температуре.

Убрать в холодильник до полного застывания, можно оставить на ночь.

Затем, аккуратно проведя ножом по краю формочек, заливное перевернуть на блюдо, украсить по своему желанию.

Кушать подано!