Рецепт вкусного заливного из курицы на праздничный стол

Ингредиенты
куриное филе - 250-300 г
желатин быстрорастворимый - 15 г
вода - 1 литр
лук репчатый (крупный) - 1 шт. или 2 шт. средний лук
перец чёрный горошком - 5-6 шт.
душистый перец горошком - 3 шт.
лист лавровый - 1-2 шт.
соль
горошек зелёный консервированный - 2-3 ст.л.
зёрна граната - 2 ст.л.
Рецепт приготовления
Поместить филе в кастрюлю, залить водой.
Очистить лук и морковь, добавить овощи и горошины чёрного перца в кастрюлю.
Поставить кастрюлю на огонь, довести до кипения, тщательно убрать пену с помощью шумовки.
Бульон посолить по вкусу и далее варить куриное филе на медленном огне под прикрытой крышкой около 50-60 минут.
Через 15-20 минут от начала варки луковицу и морковку достать, лук выбросить, морковь оставить для украшения. За 15 минут до конца варки добавить в бульон лавровый лист.
Готовое куриное филе должно быть очень мягким, прямо разваливающимся.
Вынуть мясо из бульона, остудить.
Минут за 15-20 до окончания варки мяса, в пиалу выложить желатин, залить его 3-4 столовыми ложками холодной воды и дать ему разбухнуть.
Куриный бульон процедить, довести снова до кипения, выключить огонь.
Выложить в горячий бульон набухший желатин, тщательно перемешать, чтобы желатин полностью растворился.
Остывшее куриное филе нарезать небольшими кусочками.
В Форму выложить горошек, гранат, затем курицу.
Залить бульоном с желатином.
Дать остыть заливному при комнатной температуре.
Убрать в холодильник до полного застывания, можно оставить на ночь.
Затем, аккуратно проведя ножом по краю формочек, заливное перевернуть на блюдо, украсить по своему желанию.
Кушать подано!
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